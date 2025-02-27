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Новости Кофейная дипломатия: канадцы переименовывают “американо” в ответ на политику Трампа

Кофейная дипломатия: канадцы переименовывают “американо” в ответ на политику Трампа

Степан Артемьевский Фев 27, 2025 Новости, Новости Канады Оставить комментарий 1 Просмотров

В Торонто набирает обороты необычная форма протеста против политики президента США Дональда Трампа. Местные кафе начали переименовывать популярный кофейный напиток “американо” в “канадиано”, демонстрируя таким образом свою гражданскую позицию.

 

Инициатива началась с нескольких небольших кофеен, включая Cafe Belém, где теперь в меню красуется “канадиано” вместо привычного “американо”. Владелец заведения Уильям Оливер, комментируя ситуацию, подчеркнул, что это не попытка политизировать бизнес, а скорее способ выразить национальную идентичность.

Причиной такого креативного протеста стали недавние заявления Дональда Трампа. Американский лидер не только предложил исключить Канаду из разведывательного альянса “Пять глаз”, но и высказал идею о присоединении страны кленового листа к США.

Тренд быстро распространяется по стране. В столице, Оттаве, кафе “Morning Owl” также переименовало напиток, добавив к новому названию символичный красно-белый флажок с кленовым листом. Владельцы заведений видят в этом жесте способ напомнить о независимости Канады и её уникальной культуре.

Интересно, что идея получила поддержку и со стороны крупного бизнеса. Компания Kicking Horse Coffee призвала кофейни по всей стране последовать этому примеру, хотя позже и удалила свой пост.

Этот кофейный протест отражает растущее в Канаде движение за поддержку отечественных производителей и продуктов. Хотя переименование напитка может показаться мелочью, оно символизирует стремление канадцев отстоять свою независимость и национальную идентичность в условиях напряженных отношений с южным соседом.

Таким образом, обычная чашка кофе стала неожиданным инструментом в выражении гражданской позиции и национальной гордости канадцев.

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