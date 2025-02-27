Канадские ученые создали революционную самонагревающуюся ткань

Команда ученых из Университета Ватерлоо сделала значительный шаг в развитии текстильных технологий, создав уникальную самонагревающуюся ткань.

Этот инновационный материал способен повышать свою температуру более чем на 30°C всего за 10 минут пребывания на солнце.

Уникальные свойства ткани

Ткань изготовлена из полимерных наночастиц, интегрированных в волокна термопластичного полиуретана. В ее состав входят полианилин и полидопамин, которые обеспечивают высокую прочность и водонепроницаемость. Особенностью материала также является присутствие термохромных красителей, позволяющих ткани менять цвет при нагревании.

Преимущества перед традиционными материалами

В отличие от традиционных нагреваемых материалов, эта ткань сохраняет свои свойства даже после 20 стирок, что делает ее перспективной для широкого применения. Ученые активно работают над заменой полидопамина на более доступный аналог, что позволит удешевить производство и сделать технологию более доступной для массового использования.

Перспективы применения

Эта инновационная ткань имеет широкий спектр потенциальных применений, включая создание одежды для экстремально холодных условий, спасательного оборудования и даже одежды для домашних животных. Разработка может существенно улучшить комфорт и безопасность людей в различных условиях.

“Мы рады, что смогли создать материал, который не только эффективно нагревается, но и сохраняет свои свойства после множества стирок. Это открывает новые возможности для использования такой ткани в повседневной жизни.”

Ученые продолжают работать над улучшением технологии и снижением производственных затрат. В ближайшем будущем планируется запустить массовое производство инновационной ткани, что позволит сделать ее доступной для широкого круга потребителей.

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