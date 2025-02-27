Porter Airlines запускает новый маршрут с бесплатным вином, пивом и закусками

Детали маршрута
- Начало работы: 1 июня 2025 года
- Аэропорты: Монреаль-Трюдо (YUL) и Ньюарк-Либерти (EWR)
- Частота полетов: Один ежедневный рейс, увеличиваясь до двух в пиковый летний сезон
- Самолет: De Havilland Dash 8-400 на 78 мест без средних кресел
Услуги на борту
Пассажиры смогут насладиться:
- Бесплатным пивом и вином в стеклянной посуде
- Премиум-закусками
- Увеличенным пространством для ног, приоритетной регистрацией и посадкой, а также включенными багажами при покупке тарифа PorterReserve
Партнерство с Café Saint-Henri
Porter Airlines сотрудничает с Café Saint-Henri, расположенным в модном районе Сен-Анри, чтобы предложить пассажирам специально разработанный кофе, который сохраняет свой вкус на высоте.
Значимость маршрута
Этот новый маршрут расширяет присутствие Porter Airlines в Нью-Йорке, дополняя существующие рейсы из аэропорта Билли Бишоп в Торонто и аэропорта Оттавы. Пассажиры также смогут воспользоваться соединениями с сетью Air Transat в Европу через Монреаль.
“Мы рады расширить наши услуги в Нью-Йорке, предоставляя пассажирам больше вариантов для путешествий в этот регион,” – комментирует Эндрю Пирс, вице-президент по планированию и отчетности Porter Airlines.
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