Porter Airlines запускает новый маршрут с бесплатным вином, пивом и закусками

В то время как все обсуждают новый высокоскоростной поезд в Канаде и задержки поездов Via Rail из-за сильных зимних штормов, Porter Airlines делает значительный шаг в авиационной индустрии. Компания запускает новый маршрут между Монреалем и Нью-Йорком, предлагая пассажирам бесплатное вино, пиво и закуски.

Детали маршрута

Начало работы : 1 июня 2025 года

: 1 июня 2025 года Аэропорты : Монреаль-Трюдо (YUL) и Ньюарк-Либерти (EWR)

: Монреаль-Трюдо (YUL) и Ньюарк-Либерти (EWR) Частота полетов : Один ежедневный рейс, увеличиваясь до двух в пиковый летний сезон

: Один ежедневный рейс, увеличиваясь до двух в пиковый летний сезон Самолет: De Havilland Dash 8-400 на 78 мест без средних кресел

Услуги на борту

Пассажиры смогут насладиться:

Бесплатным пивом и вином в стеклянной посуде

Премиум-закусками

Увеличенным пространством для ног, приоритетной регистрацией и посадкой, а также включенными багажами при покупке тарифа PorterReserve

Партнерство с Café Saint-Henri

Porter Airlines сотрудничает с Café Saint-Henri, расположенным в модном районе Сен-Анри, чтобы предложить пассажирам специально разработанный кофе, который сохраняет свой вкус на высоте.

Значимость маршрута

Этот новый маршрут расширяет присутствие Porter Airlines в Нью-Йорке, дополняя существующие рейсы из аэропорта Билли Бишоп в Торонто и аэропорта Оттавы. Пассажиры также смогут воспользоваться соединениями с сетью Air Transat в Европу через Монреаль.

“Мы рады расширить наши услуги в Нью-Йорке, предоставляя пассажирам больше вариантов для путешествий в этот регион,” – комментирует Эндрю Пирс, вице-президент по планированию и отчетности Porter Airlines.

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