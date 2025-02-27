Почему банк может отказать вам в ипотеке?

После 2-х месячных поисков дома, вы наконец-то выбрали дом вашей мечты. Осталось получить ипотеку и дом- ваш! Но что-то пошло не так. Сначала один банк отказывает в ипотеке, затем второй.

Прежде чем начинать искать дом, нужно обратиться к брокеру по ипотеке, чтобы он посчитал, какой ипотечный кредит вы можете получить? Иногда можно услышать в банке ответ: у вас плохая кредитоспособность.

Что влияет на кредитоспособность?

Коэффициент задолженности 33%

Банки обычно используют правило 33%, которое заключается в не превышении этого уровня задолженности от вашей месячной зарплаты. С июня 2023 года банки могут отступать от этого правила для 20% своих кредитов, часто в пользу покупателей первого жилья.

Расчет кредитоспособности для самозанятых

Для тех, кто не работает на работодателя, расчет кредитоспособности усложняется. Как правило, банки будут рассчитывать среднее значение вашего чистого дохода за последние три года. Использование опытного брокера по ипотеке может быть особенно выгодным для нетипичных профилей, таких как предприниматели или представители свободных профессий.

Важность личного вклада в ипотечные кредиты

При приобретении недвижимости банки всегда требуют первоначальный взнос. Этот взнос, часто установленный на уровне не менее 10% от цены покупки, служит для покрытия не только части стоимости имущества, но и неизбежных дополнительных расходов, таких как нотариальные сборы и прочие взносы. Например, для имущества стоимостью 330 000$ общая стоимость с этими дополнительными расходами, включая нотариальные сборы в 8%, может достигать 360 000$, увеличивая таким образом сумму, необходимую для первоначального взноса. Это требование взноса гарантирует банку, что в случае перепродажи полученная сумма покроет весь кредит. Эта предосторожность снижает риск для банка, но также может ограничить доступ к кредиту для некоторых покупателей, особенно молодых первых покупателей.

Перед тем, как начинать искать дом или другую недвижимость для покупки, обратитесь в банк, чтобы узнать какой у вас beacon score . Если кредитный показатель низкий, его можно повысить. Обычно это занимает 3 месяца. Есть несколько советов как его быстро повысить: иметь 2-3 кредитной карточки, но не тратить более 50% от каждой кредитной карточки, выплачивать задолженность по кредиткам за 6 дней до окончания срока платежа.

Чтобы увеличить ваш первый взнос, воспользуйтесь канадскими программами в помощь первым покупателям. Не опоздайте: вы можете положить деньги на REER до 03 марта. Через 3 месяца вы можете воспользоваться этими деньгами для покупки первой недвижимости и избежать налогов.

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Я являюсь лицензированным риелтором по продаже жилой и доходной недвижимости в Монреале, провинции Квебек в Канаде с 2006 года.

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