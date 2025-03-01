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Новости Пошлинам – быть, и уже со вторника!

Пошлинам – быть, и уже со вторника!

Степан Артемьевский Мар 1, 2025 Новости, Новости Канады Оставить комментарий 3 Просмотров

Президент США Дональд Трамп подтвердил введение новых торговых пошлин на импорт из Канады, Мексики и Китая с 4 марта 2025 года.

Основные положения:

  1. 25% пошлины будут введены на товары из Канады и Мексики.

  2. Дополнительные 10% пошлины будут наложены на импорт из Китая.

  3. На канадские энергоносители будет действовать более низкий тариф – 10%.

  4. Трамп объяснил это решение необходимостью бороться с потоком наркотиков и нелегальной иммиграцией.

  5. Канада и Мексика заявили о намерении принять ответные меры.

  6. Дата введения зеркальных пошлин 2 апреля остается в силе.

 

Эти меры могут привести к росту цен для потребителей как в США, так и за рубежом.

Решение Трампа уже повлияло на фондовые рынки – фьючерсы на Dow упали после его заявления.

 

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