Пошлинам – быть, и уже со вторника!

Основные положения:
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25% пошлины будут введены на товары из Канады и Мексики.
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Дополнительные 10% пошлины будут наложены на импорт из Китая.
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На канадские энергоносители будет действовать более низкий тариф – 10%.
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Трамп объяснил это решение необходимостью бороться с потоком наркотиков и нелегальной иммиграцией.
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Канада и Мексика заявили о намерении принять ответные меры.
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Дата введения зеркальных пошлин 2 апреля остается в силе.
Эти меры могут привести к росту цен для потребителей как в США, так и за рубежом.
Решение Трампа уже повлияло на фондовые рынки – фьючерсы на Dow упали после его заявления.
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