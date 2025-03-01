Пошлинам – быть, и уже со вторника!

Президент США Дональд Трамп подтвердил введение новых торговых пошлин на импорт из Канады, Мексики и Китая с 4 марта 2025 года .

Трамп объяснил это решение необходимостью бороться с потоком наркотиков и нелегальной иммиграцией.

На канадские энергоносители будет действовать более низкий тариф – 10%.

Дополнительные 10% пошлины будут наложены на импорт из Китая.

25% пошлины будут введены на товары из Канады и Мексики.

Эти меры могут привести к росту цен для потребителей как в США, так и за рубежом.

Решение Трампа уже повлияло на фондовые рынки – фьючерсы на Dow упали после его заявления.