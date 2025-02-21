“Натали и Александр” – не новинки, а просто поэзия!

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Наталья Гончарова и Александр Пушкин… История их любви с печальным концом. Короткий период жизни, ставший самым счастливым и самым роковым для них. Светская дива Наталья Николаевна Гончарова — женщина, жена, мать, муза. Любовь, счастье, предательство, отчаяние и страсть. Как всякая девушка, Натали мечтала о простом человеческом счастье, но жизнь загадала ей быть женой и музой гения. Смотрите новинку 2025 года сериал “Натали и Александр” на сайте интерактивного ТВ eTVnet.com!

Здесь можно найти не только богатейшую коллекцию фильмов и сериалов онлайн-кинотеатров START и Иви, но и множество других прекрасных фильмов, сериалов в любом жанре, а также мультики, документалистику, юмор, спортивные передачи и концерты. Все программы из архива демонстрируются без надоедливой рекламы! Помимо этого, подписка на eTVnet дает доступ к более 200 каналам в прямом эфире и в записи. При безлимитной подписке на год вы получаете приставку для просмотра на экране телевизора в подарок! Будут вопросы, звоните: +1 (855) 251 65 45! А пока включайте вот эти отличные новинки недели на eTVnet!

Дашкина любовь

Даша Демьянова давно и безнадежно влюблена в Диму Захарова, парня своей родной сестры Ольги. И пока Даша пытается выбросить его из своей головы, Ольга уже в третий раз отказывается выходить за Диму замуж, хотя отношения не разрывает. На дне рождения Димы происходит непредвиденная ситуация — он проводит ночь с Дашей. Утром они решают все забыть и сохранить произошедшее в тайне. Но слухи быстро доходят до Ольги, и Даша становится позором семьи. При поддержке матери, строгой учительницы Евгении, Ольга выгоняет сестру из дома. Бабушка Таисия Афанасьевна пытается предотвратить раскол семьи, но безуспешно. А Даша решает начать новую жизнь и отправляется в город Ивкино, где знакомится с художником Ильей Переваловым. А вскоре понимает, что беременна.

Мимо тещиного дома

Елена Данилевская — юрист крупной консалтинговой фирмы, специализирующейся на банкротствах компаний. Вот уже год она не общается ни со своей единственной дочерью Катей, выпускницей МГИМО, ни с зятем Валерой, бывшим военным. Тот после отставки по ранению вместе с Катей и сыном Дениской уезжает из Москвы восстанавливать родную деревню Черногорку. Но когда Елена узнает от внука, что Катя ждет второго ребенка и находится в больнице, она срочно едет деревню с твердым намерением прекратить миссионерский подвиг зятя. Либо Валера вернется с семьей в Москву добровольно, либо Лена увезет дочь с внуком в цивилизацию силой. Но как только нога Лены ступает на черногорскую землю, выясняется, что она недооценила упорство зятя.

Патриот. Новый сезон

Саня Кучин готовится к выпуску из Академии ФСБ. До сдачи диплома остается не так много времени, а у Сани никак не получается выбрать интересную тему. В поисках вдохновения он отпрашивается в короткий отпуск и отправляется в родной город. Выясняется, что за время отсутствия Кучина многое изменилось, причем не в лучшую сторону. Родственники и друзья Сани лишились крыши над головой и живут на улице, его возлюбленная Ленка все еще в Армении, а родители девушки и вовсе развелись, правда, вернули свой бизнес — легендарный магазин “Мечта”. Но и это еще не все! Саня узнает про слухи о собственной смерти. Дело в том, что Журавль распускает сплетни, чтобы беременная Катя пореже вспоминала “бывшего”. Разумеется, теперь Кучин не может вот так просто взять и уехать в Москву. Он остается в родном городе, организует коммуну для близких и с упорством, достойным лучшего применения, пытается их перевоспитать. Собственно, об этом эксперименте Кучин и пишет дипломную работу.

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