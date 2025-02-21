Огромный крытый аквапарк появится в Мирабеле, всего в часе от Монреаля

Любителям острых ощущений из Монреаля не придется далеко ехать за новыми водными приключениями: в Мирабеле скоро откроется новый крытый аквапарк.

Проект, стоимостью от 175 до 200 миллионов долларов, был официально одобрен 18 февраля и обещает стать крупной достопримечательностью региона.

Строительство аквапарка начнется летом 2026 года, а первая фаза проекта — включающая аквапарк и отель — ожидается к открытию в течение двух лет. Этот проект, известный как Cité Mirabel, был первоначально анонсирован в 2021 году под названием Водный центр MOANA, но столкнулся с задержками из-за экономических проблем и роста цен на материалы.

По словам застройщика Рэя Джуниора Куртеманша и компании Investissement Ray Junior, новый комплекс будет включать более 20 водных аттракционов, таких как водные американские горки и ленивую реку. Аквапарк будет работать круглый год и предложит посетителям множество развлечений.

На территории также разместятся:

Два отеля

Концертный зал на 1500 мест

Конференц-центр площадью 70 000 квадратных футов с террасой, выходящей на город

Магазины для активного отдыха

Модные рестораны

Зона быстрого питания

Спа-салон

Кроме того, проект включает многоуровневую парковку, спроектированную для снижения выбросов парниковых газов за счет защиты автомобилей от солнечного света. Объект будет построен с использованием экологически чистых технологий, включая системы фильтрации воды для переработки и сокращения потребления.

С запуском строительства летом 2026 года этот долгожданный крытый аквапарк должен стать важной новой достопримечательностью для жителей Монреаля и гостей города. Ожидается, что аквапарк откроет свои двери к 2028 году, предоставляя жителям региона уникальные возможности для отдыха и развлечений.

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