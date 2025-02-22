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Новости Цифровая трансформация SAAQ: миллиардные затраты без ожидаемого эффекта
SAAQ
Société de l'assurance automobile du Québec.

Цифровая трансформация SAAQ: миллиардные затраты без ожидаемого эффекта

Виктория Христова Фев 22, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 1 Просмотров

Генеральный аудитор Квебека Гилен Леклерк представила в Национальном собрании шокирующий отчет о результатах цифровой трансформации Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ). Проект, стартовавший два года назад, не только не принес обещанных выгод, но и значительно превысил бюджет.

 

Миллиарды потрачены, экономия не достигнута

По данным отчета, SAAQ рассчитывала сэкономить более 800 миллионов долларов благодаря внедрению новой системы SAAQclic. Однако реальность оказалась совершенно иной:

  • Вместо ускорения обслуживания время ожидания в пунктах SAAQ увеличилось на 20%.
  • Ожидаемая экономия в 53 миллиона долларов не была достигнута.
  • Общие затраты на проект достигли 1,1 миллиарда долларов, что на 500 миллионов больше запланированного.

“Внедрение новой компьютерной системы вызвало значительные проблемы и пока не принесло ожидаемых выгод”, — отмечает Леклерк в своем отчете.

Падение популярности онлайн-сервисов

Аудитор также обнаружила, что жители Квебека меньше пользуются новыми сервисами SAAQclic по сравнению со старыми онлайн-услугами. Это ставит под сомнение эффективность многомиллионных инвестиций в цифровую трансформацию.

Проблемы коммуникации и управления

В отчете подчеркиваются серьезные недостатки в управлении проектом. Несмотря на очевидные задержки и проблемы с качеством, руководство программы продолжало заявлять, что “все идет по плану”.

Реакция правительства

Бывший министр транспорта Квебека Франсуа Боннардель, отвечая на вопросы в парламенте, неоднократно заявил, что правительство было “обмануто” SAAQ.

Этот отчет поднимает серьезные вопросы о способности государственных учреждений эффективно управлять крупномасштабными технологическими проектами и о необходимости усиления контроля за расходованием средств налогоплательщиков.

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