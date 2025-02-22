В Монреале растут горы мусора на фоне операций по уборке снега

Город столкнулся с растущей проблемой мусора, поскольку продолжаются усилия по уборке снега после двух крупных снежных бурь, обрушивших на Монреаль 74 сантиметра снега на прошлой неделе.

Сбор мусора приостановлен на неопределенный срок, что вынуждает жителей и предприятия бороться с накапливающимися отходами.

По состоянию на четверг, 20 февраля, город завершил 23% операций по уборке снега, при этом официальные лица оценивают, что для завершения очистки улиц и тротуаров может потребоваться еще неделя. Массивный снегопад вынудил город отдать приоритет уборке снега, а не сбору мусора.

“Мы должны помочь городу, потому что город Монреаль не может убрать снег за один, два, три или четыре дня, им нужно больше времени, особенно потому, что Монреаль большой”, – сказал Жаудат Абуазза, менеджер ресторана Poulet Bronzé.

Однако некоторые владельцы бизнесов разочарованы отсутствием решений. Васим Аль-Рамли, владелец Cocktail Hawaii, предложил городу продолжить сбор мусора ночью, когда движение менее интенсивное.

Город посоветовал жителям хранить мусорные пакеты на балконах, а предприятиям – складировать отходы рядом со зданиями, предупреждая, что пакеты, оставленные на снежных насыпях, могут повредить снегоуборочное оборудование. Это создало проблемы для некоторых заведений с ограниченным пространством для хранения.

“Я нахожусь в здании, где у меня ограниченное количество мусорных контейнеров. Мне не разрешается выставлять мусор за пределы моих контейнеров”, – объяснил Аль-Рамли.

Несмотря на городские рекомендации, в некоторых районах наблюдается накопление мусора на тротуарах и улицах. Аль-Рамли выразил обеспокоенность визуальным воздействием и уменьшением пешеходного пространства.

Поскольку Монреаль продолжает борьбу с рекордным снегопадом, жителей и предприятия просят проявить терпение и сотрудничать с городскими усилиями по управлению как снегом, так и отходами в этих исключительных обстоятельствах.

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