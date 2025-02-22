В Монреале растут горы мусора на фоне операций по уборке снега

Сбор мусора приостановлен на неопределенный срок, что вынуждает жителей и предприятия бороться с накапливающимися отходами.
По состоянию на четверг, 20 февраля, город завершил 23% операций по уборке снега, при этом официальные лица оценивают, что для завершения очистки улиц и тротуаров может потребоваться еще неделя. Массивный снегопад вынудил город отдать приоритет уборке снега, а не сбору мусора.
“Мы должны помочь городу, потому что город Монреаль не может убрать снег за один, два, три или четыре дня, им нужно больше времени, особенно потому, что Монреаль большой”, – сказал Жаудат Абуазза, менеджер ресторана Poulet Bronzé.
Однако некоторые владельцы бизнесов разочарованы отсутствием решений. Васим Аль-Рамли, владелец Cocktail Hawaii, предложил городу продолжить сбор мусора ночью, когда движение менее интенсивное.
Город посоветовал жителям хранить мусорные пакеты на балконах, а предприятиям – складировать отходы рядом со зданиями, предупреждая, что пакеты, оставленные на снежных насыпях, могут повредить снегоуборочное оборудование. Это создало проблемы для некоторых заведений с ограниченным пространством для хранения.
“Я нахожусь в здании, где у меня ограниченное количество мусорных контейнеров. Мне не разрешается выставлять мусор за пределы моих контейнеров”, – объяснил Аль-Рамли.
Несмотря на городские рекомендации, в некоторых районах наблюдается накопление мусора на тротуарах и улицах. Аль-Рамли выразил обеспокоенность визуальным воздействием и уменьшением пешеходного пространства.
Поскольку Монреаль продолжает борьбу с рекордным снегопадом, жителей и предприятия просят проявить терпение и сотрудничать с городскими усилиями по управлению как снегом, так и отходами в этих исключительных обстоятельствах.
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