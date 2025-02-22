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Новости Монреаль борется со снежным хаосом: город просит помощи жителей
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Монреаль борется со снежным хаосом: город просит помощи жителей

Виктория Христова Фев 22, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 1 Просмотров

Спустя почти неделю после рекордных снегопадов Монреаль все еще пытается справиться с последствиями стихии. Городские власти обращаются к жителям за помощью, так как темпы уборки снега оставляют желать лучшего.

 

Снежный кризис в цифрах

По данным городской администрации, на сегодняшний день убрано лишь 23% выпавшего снега. Филипп Сабурен, представитель мэрии, сообщил шокирующую статистику:

“За четыре дня нам пришлось эвакуировать 8000 машин — это примерно 1,4 автомобиля в минуту. Каждая эвакуация задерживает уборку на 5-10 минут.”

Обрушение крыши: тревожный звонок

Ситуация усугубляется инцидентами, связанными с чрезмерной снеговой нагрузкой на здания. В четверг в районе Ахунцик-Картьевиль произошло обрушение крыши промышленного здания.

Гилберт Хадж, эксперт по кровельным работам, предупреждает:

“Здания с плоскими крышами особенно уязвимы. Неравномерное распределение снега может привести к катастрофическим последствиям.”

Призыв к сотрудничеству

Городские власти призывают жителей к активному содействию:

  • Своевременно переставлять автомобили
  • По возможности работать из дома
  • Не сбрасывать снег на муниципальные площадки для утилизации

“Чем меньше людей на дорогах, тем эффективнее может быть уборка снега,” — подчеркнул Сабурен.

Взгляд в будущее

Мэр Монреаля Валери Плант призвала жителей к терпению, отметив, что город делает “отличную работу, учитывая ситуацию”. Однако с приближением потепления эксперты предупреждают о возможном ухудшении ситуации из-за образования льда.

Монреаль продолжает борьбу со снежной стихией, и успех этой борьбы во многом зависит от сознательности и cooperation его жителей.

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