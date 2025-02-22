Монреаль борется со снежным хаосом: город просит помощи жителей

Снежный кризис в цифрах
По данным городской администрации, на сегодняшний день убрано лишь 23% выпавшего снега. Филипп Сабурен, представитель мэрии, сообщил шокирующую статистику:
“За четыре дня нам пришлось эвакуировать 8000 машин — это примерно 1,4 автомобиля в минуту. Каждая эвакуация задерживает уборку на 5-10 минут.”
Обрушение крыши: тревожный звонок
Ситуация усугубляется инцидентами, связанными с чрезмерной снеговой нагрузкой на здания. В четверг в районе Ахунцик-Картьевиль произошло обрушение крыши промышленного здания.
Гилберт Хадж, эксперт по кровельным работам, предупреждает:
“Здания с плоскими крышами особенно уязвимы. Неравномерное распределение снега может привести к катастрофическим последствиям.”
Призыв к сотрудничеству
Городские власти призывают жителей к активному содействию:
- Своевременно переставлять автомобили
- По возможности работать из дома
- Не сбрасывать снег на муниципальные площадки для утилизации
“Чем меньше людей на дорогах, тем эффективнее может быть уборка снега,” — подчеркнул Сабурен.
Взгляд в будущее
Мэр Монреаля Валери Плант призвала жителей к терпению, отметив, что город делает “отличную работу, учитывая ситуацию”. Однако с приближением потепления эксперты предупреждают о возможном ухудшении ситуации из-за образования льда.
Монреаль продолжает борьбу со снежной стихией, и успех этой борьбы во многом зависит от сознательности и cooperation его жителей.
Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram-каналы , чтобы всегда оставаться в курсе событий.