Второй подозреваемый арестован в связи со стрельбой у еврейской школы в Монреале

Полиция Монреаля (SPVM) арестовала второго подозреваемого в связи со стрельбой у еврейской школы Yeshiva Gedola, произошедшей 12 ноября 2023 года в районе Кот-де-Неж–Нотр-Дам-де-Грас.

19-летний подозреваемый был задержан в среду утром и предстал перед судом Монреаля во второй половине дня. Полиция не раскрыла личность задержанного и не сообщила, какие обвинения ему предъявлены.

Инцидент произошел около 5 утра, когда выстрелы были слышны на улице Дикон-роуд недалеко от пересечения с авеню Ван-Хорн. Свидетели сообщили, что подозреваемый стрелял в направлении школы, после чего скрылся на автомобиле.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили следы от пуль на фасаде школы и гильзы на земле. Никто не пострадал.

Это был уже второй случай стрельбы по школе за четыре дня. Лионель Перес, городской советник и представитель школы, назвал инцидент “террористическим актом”.

Первый подозреваемый, 20-летний мужчина, был арестован 22 мая 2024 года. Ему были предъявлены обвинения в стрельбе из огнестрельного оружия и краже автомобиля.

Еврейские организации приветствовали арест и призвали к строгому наказанию для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Полиция Монреаля не сообщила, возможны ли дальнейшие аресты в связи с этим делом.

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