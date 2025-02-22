Авиакатастрофа под Монреалем: самолет Cessna совершил аварийную посадку

В четверг днем небольшой самолет типа Cessna потерпел крушение в поле недалеко от автомагистрали 30 в пригороде Монреаля. По предварительным данным, обошлось без жертв.

Детали инцидента

Согласно заявлению полиции Лонгёя (SPAL), инцидент произошел около 15:30 по местному времени. Самолет совершил аварийную посадку в поле между 80,5 км автомагистрали 30 и Rang des Vingt-Cinq Est в Сен-Брюно-де-Монтарвиль.

“На данный момент мы можем подтвердить, что в результате происшествия никто не пострадал,” — сообщил представитель SPAL. “Однако мы все еще собираем информацию о пассажирах и экипаже, находившихся на борту.”

Влияние на дорожное движение

Несмотря на близость места крушения к автомагистрали 30, по состоянию на 16:30 дорога оставалась открытой для движения. Тем не менее, полиция призывает водителей по возможности избегать этого района, чтобы не мешать проведению следственных мероприятий.

Расследование продолжается

Представители SPAL отметили, что самолет все еще находится на месте крушения и виден с автомагистрали. Обстоятельства, приведшие к аварийной посадке, пока не установлены.

“Мы проводим тщательное расследование, чтобы выяснить причины этого инцидента,” — заявил официальный представитель полиции. “На данный момент у нас нет дополнительной информации о факторах, повлиявших на крушение.”

Ожидается, что в ближайшие часы будут предоставлены дополнительные подробности о происшествии. Мы будем следить за развитием событий.

Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram-каналы , чтобы всегда оставаться в курсе событий.