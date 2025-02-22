Министр высшего образования Квебека под огнем критики за вмешательство в академическую свободу

Оппозиция осуждает действия министра
Паскаль Парадис, депутат от Квебекской партии, выразил серьезную обеспокоенность:
“Это очень тревожно. Министр высшего образования вмешивается в содержание частного курса. Еще более тревожно то, что это результат вмешательства организации, членом совета директоров которой она ранее являлась”.
Связь с CIJA вызывает вопросы
Согласно статье в Le Devoir, Центр израильско-еврейских отношений (CIJA), в совет директоров которого Дери входила с 2016 по 2022 год, сыграл роль в инициировании расследований в колледжах Доусон и Ванье.
Признание министра
Во вторник Дери признала, что вмешалась в содержание курса французского языка в колледже Доусона, посвященного “палестинской идентичности”:
“Я действительно вмешалась в содержание курса по одной простой причине: контекст был действительно взрывоопасным”.
Реакция правительства
Правительство Коалиции за будущее Квебека (CAQ) заблокировало предложение партии Québec Solidaire осудить политическое вмешательство в содержание курсов в колледжах Квебека.
Критика от оппозиционных партий
Депутаты от Québec Solidaire и Либеральной партии выразили удивление и обеспокоенность действиями CAQ, подчеркнув важность сохранения академической свободы.
Ситуация остается напряженной, поскольку расследование в отношении колледжей продолжается. Министр Жан-Франсуа Роберж выступил в защиту своей коллеги, заявив о необходимости сохранения колледжей как мест совместного проживания и интеграции.
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