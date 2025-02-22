Трагедия в Шатоге: 13-летняя девочка в критическом состоянии после обрушения снежного туннеля

Во вторник днем в пригороде Монреаля произошел трагический инцидент, в результате которого 13-летняя девочка оказалась в критическом состоянии. Предполагается, что причиной стало обрушение снежного туннеля.

Хронология событий

16:00, вторник : Полиция Шатоге получила вызов о подростке без сознания на улице Астраль.

: Полиция Шатоге получила вызов о подростке без сознания на улице Астраль. Девочка была доставлена в больницу после реанимационных мероприятий на месте происшествия.

В настоящее время пострадавшая находится в отделении интенсивной терапии больницы Сент-Жюстин.

Реакция властей

Мэр Шатоге Эрик Аллард выразил обеспокоенность ситуацией:

“Еще до вчерашнего инцидента город чувствовал необходимость выпустить предупреждение об опасности игр детей в снежных сугробах”, — заявил он.

Предупреждения экспертов

Дебби Фридман, директор травматологического центра Детской больницы Монреаля, предостерегла:

“Учитывая объем и плотность снега, сейчас не лучшие условия для строительства снежных крепостей или туннелей”.

Призыв к бдительности

Власти призывают родителей:

Обеспечить постоянный надзор за детьми во время игр в снегу.

Не позволять детям играть в одиночку возле снежных конструкций.

Регулярно проверять детей во время зимних игр.

“Мы не хотим, чтобы произошел еще один подобный инцидент”, — подчеркнул мэр Аллард.

Полиция Шатоге продолжает расследование обстоятельств происшествия.

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