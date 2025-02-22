Трагедия в Шатоге: 13-летняя девочка в критическом состоянии после обрушения снежного туннеля

Хронология событий
- 16:00, вторник: Полиция Шатоге получила вызов о подростке без сознания на улице Астраль.
- Девочка была доставлена в больницу после реанимационных мероприятий на месте происшествия.
- В настоящее время пострадавшая находится в отделении интенсивной терапии больницы Сент-Жюстин.
Реакция властей
Мэр Шатоге Эрик Аллард выразил обеспокоенность ситуацией:
“Еще до вчерашнего инцидента город чувствовал необходимость выпустить предупреждение об опасности игр детей в снежных сугробах”, — заявил он.
Предупреждения экспертов
Дебби Фридман, директор травматологического центра Детской больницы Монреаля, предостерегла:
“Учитывая объем и плотность снега, сейчас не лучшие условия для строительства снежных крепостей или туннелей”.
Призыв к бдительности
Власти призывают родителей:
- Обеспечить постоянный надзор за детьми во время игр в снегу.
- Не позволять детям играть в одиночку возле снежных конструкций.
- Регулярно проверять детей во время зимних игр.
“Мы не хотим, чтобы произошел еще один подобный инцидент”, — подчеркнул мэр Аллард.
Полиция Шатоге продолжает расследование обстоятельств происшествия.
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