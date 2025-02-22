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Новости Трагедия в Шатоге: 13-летняя девочка в критическом состоянии после обрушения снежного туннеля

Трагедия в Шатоге: 13-летняя девочка в критическом состоянии после обрушения снежного туннеля

Виктория Христова Фев 22, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 1 Просмотров

Во вторник днем в пригороде Монреаля произошел трагический инцидент, в результате которого 13-летняя девочка оказалась в критическом состоянии. Предполагается, что причиной стало обрушение снежного туннеля.

 

Хронология событий

  • 16:00, вторник: Полиция Шатоге получила вызов о подростке без сознания на улице Астраль.
  • Девочка была доставлена в больницу после реанимационных мероприятий на месте происшествия.
  • В настоящее время пострадавшая находится в отделении интенсивной терапии больницы Сент-Жюстин.

Реакция властей

Мэр Шатоге Эрик Аллард выразил обеспокоенность ситуацией:

“Еще до вчерашнего инцидента город чувствовал необходимость выпустить предупреждение об опасности игр детей в снежных сугробах”, — заявил он.

Предупреждения экспертов

Дебби Фридман, директор травматологического центра Детской больницы Монреаля, предостерегла:

“Учитывая объем и плотность снега, сейчас не лучшие условия для строительства снежных крепостей или туннелей”.

Призыв к бдительности

Власти призывают родителей:

  • Обеспечить постоянный надзор за детьми во время игр в снегу.
  • Не позволять детям играть в одиночку возле снежных конструкций.
  • Регулярно проверять детей во время зимних игр.

“Мы не хотим, чтобы произошел еще один подобный инцидент”, — подчеркнул мэр Аллард.

Полиция Шатоге продолжает расследование обстоятельств происшествия.

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