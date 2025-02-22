В Монреале стартует выставка лодок в Palais des congrès

Все на борт! По 23 февраля в Palais des congrès проходит в 24-й раз Монреальская выставка лодок, посвященная любителям водного спорта и профессионалам отрасли.

Это событие предоставляет уникальную возможность ознакомиться с последними тенденциями в области судоходства, морского оборудования и экологически чистых практик. Более 80 экспонентов представят свои товары, а также пройдет 20 конференций с участием известных личностей, таких как мореплаватель Жорж Леблан и автор книг о море Люк Берню.

“Наша цель — сделать выставку лодок в Монреале 2025 местом обмена и открытия для всех, кто, как и мы, увлечен водой”, — заявила Жозе Коте, исполнительный директор мероприятия. “Наша миссия — соединить жителей Квебека с их водоемами, одновременно поощряя ответственные и безопасные практики судоходства”.

Выставка будет открыта в субботу и воскресенье.

Билеты можно приобрести онлайн или на месте во время мероприятия. Не упустите шанс погрузиться в захватывающий мир водного спорта и узнать о новейших достижениях в этой области!

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