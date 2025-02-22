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Новости REM снова замедляется из-за “технической проблемы”
REM
Вагон линии наземного метро Монреаля - REM. Фотография в свободном доступе.

REM снова замедляется из-за “технической проблемы”

Виктория Христова Фев 22, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 1 Просмотров

Réseau express métropolitain (REM) снова столкнулся с задержками в обслуживании в среду утром из-за “технической проблемы”.

 

Сбой затронул движение в обоих направлениях. Изначально обслуживание было прервано поздно вечером во вторник для проведения операции по удалению льда со стрелок, которые, как отмечает REM, не работают должным образом в холодную погоду.

Поезда должны были возобновить движение в 5:30 утра, но REM позже сообщил в X, что первый поезд с Gare Centrale отправится с опозданием, в 6:00.

REM сталкивается с проблемами на протяжении всей зимы, с многочисленными остановками и замедлениями, вынуждающими пассажиров пользоваться автобусами-челноками.

“Мы все понимаем разочарование пользователей нашей сети, которая не функционирует на ожидаемом уровне обслуживания”, — заявил Фрэнсис Лаббе, заместитель директора по связям со СМИ REM.

Начиная с четверга, десятки дополнительных автобусов-челноков будут добавлены в режиме ожидания с 6:00 до 9:00 и снова с 15:00 до 18:00, пока проблема не будет решена.

 

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