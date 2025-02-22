В начале 2025 года на рынке жилой недвижимости Канады наблюдаются противоречивые тенденции

Согласно данным Канадской ассоциации недвижимости (ACI), в январе 2025 года произошло снижение продаж жилья на 3,3% по сравнению с декабрем 2024 года . Однако по сравнению с январем 2024 года продажи выросли на 2,9% .

Ключевые моменты:

Значительный рост новых листингов: Количество новых объектов, выставленных на продажу, увеличилось на 11% за месяц. Это самый большой рост предложения с конца 1980-х годов, не считая колебаний во время пандемии. Региональные различия: В Большом Торонто количество новых листингов выросло почти на 50% по сравнению с прошлым годом. Стабильность цен: Несмотря на рост предложения, средняя цена жилья увеличилась на 1,1% по сравнению с прошлым годом, достигнув 670 064 канадских долларов. Факторы неопределенности: Экономист ACI Шон Каткарт связывает ослабление спроса в конце января с неопределенностью, вызванной возможными тарифными изменениями. Политические факторы: Предстоящие выборы в Онтарио и на федеральном уровне также добавляют неопределенности на рынке. Рынок аренды: Ставки аренды снизились на 4,4% по сравнению с прошлым годом, достигнув 18-месячного минимума.

Несмотря на рост предложения, общее количество активных листингов (около 136 000) все еще ниже долгосрочного среднего показателя в 160 000 для этого времени года.

Эксперты отмечают, что отсутствие значительного падения цен связано с относительно небольшим количеством вынужденных продаж. Однако дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от экономических факторов и поведения покупателей в ближайшие месяцы.

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