Вот 9 ошибок, которых следует избегать, чтобы сэкономить 25 000$ на вашей ипотеке:

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Не интересоваться экономией 25 000$
Даже если вы не любите финансы, игнорировать эту тему слишком дорого. Снижение ставки с 4,5% до 4% на ипотеке в 300 000$ на 25 лет сэкономит около 25 000$ на процентах.
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Не подготовиться и попасться
Начните процесс задолго до срока, сравните предложения. Обновите свои финансы, определите цели и проанализируйте конкурентов перед встречей с консультантом.
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Не сравнивать предложения
Не ограничивайтесь предложением только вашего банка. Ипотечный брокер может предоставить 10-15 вариантов от разных учреждений.
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Игнорировать кредитный рейтинг
Рейтинг выше 750 считается отличным. Ниже 650 – почти невозможно получить ипотеку.
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Игнорировать штрафы
Важно понимать условия досрочного погашения или изменения ипотеки в случае непредвиденных обстоятельств.
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Фокусироваться только на ставке
Рассмотрите также другие условия, такие как возможность переноса, досрочного погашения и штрафы за досрочное расторжение.
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Автоматически продлевать с текущим кредитором
Сравните предложения разных кредиторов, чтобы получить лучшую ставку.
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Принимать первое предложение
Не торопитесь соглашаться. Сравните несколько вариантов.
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Ждать даты продления для начала процесса
Начните планировать заранее, чтобы успеть зафиксировать низкую ставку.
Воспользуйтесь снижением процентных ставок, чтобы пересмотреть свою ипотеку. Тщательная подготовка и сравнение предложений помогут вам получить наилучшие условия и сэкономить значительную сумму.
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