Вот 9 ошибок, которых следует избегать, чтобы сэкономить 25 000$ на вашей ипотеке:

Тщательная подготовка и анализ всех условий помогут получить наиболее выгодное предложение по ипотеке на несколько лет вперед.

Не интересоваться экономией 25 000$

Даже если вы не любите финансы, игнорировать эту тему слишком дорого. Снижение ставки с 4,5% до 4% на ипотеке в 300 000$ на 25 лет сэкономит около 25 000$ на процентах.

Не подготовиться и попасться

Начните процесс задолго до срока, сравните предложения. Обновите свои финансы, определите цели и проанализируйте конкурентов перед встречей с консультантом.

Не сравнивать предложения

Не ограничивайтесь предложением только вашего банка. Ипотечный брокер может предоставить 10-15 вариантов от разных учреждений.

Игнорировать кредитный рейтинг

Рейтинг выше 750 считается отличным. Ниже 650 – почти невозможно получить ипотеку.

Игнорировать штрафы

Важно понимать условия досрочного погашения или изменения ипотеки в случае непредвиденных обстоятельств.

Фокусироваться только на ставке

Рассмотрите также другие условия, такие как возможность переноса, досрочного погашения и штрафы за досрочное расторжение.

Автоматически продлевать с текущим кредитором

Сравните предложения разных кредиторов, чтобы получить лучшую ставку.

Принимать первое предложение

Не торопитесь соглашаться. Сравните несколько вариантов.