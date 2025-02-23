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Новости Авторы Лев Голберг Вот 9 ошибок, которых следует избегать, чтобы сэкономить 25 000$ на вашей ипотеке:
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Вот 9 ошибок, которых следует избегать, чтобы сэкономить 25 000$ на вашей ипотеке:

Виктория Христова Фев 23, 2025 Лев Голберг, Недвижимость, Новости Оставить комментарий 1 Просмотров

Тщательная подготовка и анализ всех условий помогут получить наиболее выгодное предложение по ипотеке на несколько лет вперед.

  1. Не интересоваться экономией 25 000$
    Даже если вы не любите финансы, игнорировать эту тему слишком дорого. Снижение ставки с 4,5% до 4% на ипотеке в 300 000$ на 25 лет сэкономит около 25 000$ на процентах.

  2. Не подготовиться и попасться
    Начните процесс задолго до срока, сравните предложения. Обновите свои финансы, определите цели и проанализируйте конкурентов перед встречей с консультантом.

  3. Не сравнивать предложения
    Не ограничивайтесь предложением только вашего банка. Ипотечный брокер может предоставить 10-15 вариантов от разных учреждений.

  4. Игнорировать кредитный рейтинг
    Рейтинг выше 750 считается отличным. Ниже 650 – почти невозможно получить ипотеку.

  5. Игнорировать штрафы
    Важно понимать условия досрочного погашения или изменения ипотеки в случае непредвиденных обстоятельств.

  6. Фокусироваться только на ставке
    Рассмотрите также другие условия, такие как возможность переноса, досрочного погашения и штрафы за досрочное расторжение.

  7. Автоматически продлевать с текущим кредитором
    Сравните предложения разных кредиторов, чтобы получить лучшую ставку.

  8. Принимать первое предложение
    Не торопитесь соглашаться. Сравните несколько вариантов.

  9. Ждать даты продления для начала процесса
    Начните планировать заранее, чтобы успеть зафиксировать низкую ставку.

Воспользуйтесь снижением процентных ставок, чтобы пересмотреть свою ипотеку. Тщательная подготовка и сравнение предложений помогут вам получить наилучшие условия и сэкономить значительную сумму.

 

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