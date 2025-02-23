Скандал в Монреале: Walmart оставил травмированную пенсионерку на парковке

Семья 89-летней Дороти Бейкер обвиняет сотрудников Walmart в халатности после того, как пожилая женщина более часа пролежала травмированной на парковке магазина. Инцидент произошел 11 января на улице Жан-Талон и вызвал широкий общественный резонанс.

Хронология событий

Бейкер поскользнулась и упала на парковке Walmart, направляясь за еженедельными покупками. Очевидец происшествия, Милан Шарма, немедленно бросился на помощь и обратился к сотрудникам магазина.

“Я несколько раз заходил в Walmart, чтобы сообщить им о пострадавшей женщине прямо у их дверей”, — рассказывает Шарма. “Они только спросили, вызвал ли я 911”.

Реакция семьи

Внук пострадавшей, Джонатан Лабоу Харт, выразил возмущение бездействием персонала Walmart:

“Ни один менеджер не вышел проверить, все ли с ней в порядке. Ни один сотрудник. Их ответственность была нулевой”.

Последствия для пострадавшей

Дороти Бейкер была доставлена в больницу с серьезной травмой бедра

Ей потребовалась операция и длительная реабилитация

Семья отмечает, что инцидент лишил Бейкер автономии: ранее активная женщина теперь едва может ходить

Ответ Walmart

Представитель Walmart Canada заявил: “Мы знаем об инциденте и очень сожалеем, что покупатель получил травму на парковке”. Компания отказалась от дальнейших комментариев, ссылаясь на продолжающееся разбирательство.

Возможные правовые последствия

Семья Бейкер рассматривает возможность подачи судебного иска против Walmart. “Их нужно привлечь к ответственности за их действия”, — заявил Лабоу Харт.

Инцидент вызвал широкое обсуждение вопросов безопасности и ответственности крупных ритейлеров за происшествия на их территории.

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