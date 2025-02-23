Художники Квебека требуют устойчивого финансирования

В субботу днем по всему Квебеку прошли акции протеста деятелей культуры, требующих увеличения финансирования со стороны Совета по делам искусств и литературы Квебека (CALQ).

Мероприятия, организованные Большой мобилизацией художников Квебека (GMAQ), состоялись в нескольких муниципалитетах, включая Монреаль, Шербрук, Квебек-Сити и другие города.

Финансовый кризис в культурной сфере

Художники призывают удвоить постоянный бюджет CALQ с 100 до 200 миллионов долларов. По данным GMAQ, средний годовой доход художника в Монреале составляет всего 17 000 долларов, а за пределами города – 13 000 долларов.

“В условиях растущей инфляции и стоимости жилья художники буквально не могут свести концы с концами”, – заявил Клеман де Голежак, член GMAQ.

Требования протестующих

Помимо увеличения финансирования, GMAQ выступает за создание системы социальной защиты для работников культуры. Многие художники живут исключительно на гранты, получаемые для реализации проектов.

“Мы хотим бороться с идеей, что искусство – это просто хобби за счет налогоплательщиков”, – пояснил де Голежак.

Реакция властей

Несмотря на неоднократные встречи с министром культуры Матье Лакомбом, художники опасаются, что текущее финансирование в размере 160 миллионов долларов, включающее 60 миллионов экстренной помощи во время пандемии, может быть сокращено.

Офис министра культуры и коммуникаций отказался комментировать протесты.

Манон Массе, депутат от партии “Солидарность”, присутствовавшая на демонстрации в Монреале, подчеркнула: “Культурное сообщество посылает очень сильный сигнал правительству Квебека: мы больше не можем выживать”.

Акция 22 февраля стала четвертой мобилизацией GMAQ с момента ее создания весной 2024 года. Художники надеются, что их требования будут услышаны до принятия провинциального бюджета в ближайшие недели.

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