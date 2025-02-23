Операция “Снегопад”: Как Монреаль справляется с последствиями снежных бурь

После двух последовательных снежных бурь, обрушившихся на Монреаль в середине февраля, город продолжает масштабную операцию по уборке снега. По состоянию на субботу, 22 февраля, около 39% снега уже убрано с улиц города.

Снежные депо работают на полную мощность

В юго-западной части Монреаля, у канала Лашин, непрерывным потоком движутся грузовики, сбрасывая снег на 10-этажные горы. Снежное депо Ангриньон – одно из 10 мест в Монреале, где складируется рекордное количество выпавшего снега.

“Еще много работы впереди”, – заявила мэр Монреаля Валери Плант, посетив депо Ангриньон. Каждая из 10 площадок для хранения снега может вместить объем, эквивалентный примерно 800 олимпийским бассейнам.

Прогресс по районам

Темпы уборки снега различаются по районам города:

Л’Иль-Бизар-Сент-Женевьев: 57% завершено

Пьерфон-Роксборо: 50%

Лашин: 57%

Сен-Леонар: 48%

Анжу: 43%

Ахунцик-Картьевиль: 35%

Кот-де-Неж-Нотр-Дам-де-Грас: 37%

Виль-Мари: 32%

Масштабы операции

Город мобилизовал около 3000 работников и 2500 единиц техники для уборки снега. Ежегодно Монреаль закупает около 200 000 тонн соли и измельченного известняка для обработки дорог и тротуаров.

За зиму с улиц Монреаля в среднем вывозится 12 миллионов кубометров снега – этого достаточно, чтобы заполнить Олимпийский стадион 10 раз.

Прогноз погоды

На выходных в Монреале ожидаются небольшие снегопады. В понедельник температура поднимется до +1°C, возможен снег или дождь. Во вторник ожидается потепление до +5°C с дождем.

Городские власти призывают жителей соблюдать запреты на парковку и убирать мусор с тротуаров, чтобы ускорить процесс уборки снега.

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