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Новости Операция “Снегопад”: Как Монреаль справляется с последствиями снежных бурь
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Операция “Снегопад”: Как Монреаль справляется с последствиями снежных бурь

Степан Артемьевский Фев 23, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 1 Просмотров

После двух последовательных снежных бурь, обрушившихся на Монреаль в середине февраля, город продолжает масштабную операцию по уборке снега. По состоянию на субботу, 22 февраля, около 39% снега уже убрано с улиц города.

В юго-западной части Монреаля, у канала Лашин, непрерывным потоком движутся грузовики, сбрасывая снег на 10-этажные горы. Снежное депо Ангриньон – одно из 10 мест в Монреале, где складируется рекордное количество выпавшего снега.

“Еще много работы впереди”, – заявила мэр Монреаля Валери Плант, посетив депо Ангриньон. Каждая из 10 площадок для хранения снега может вместить объем, эквивалентный примерно 800 олимпийским бассейнам.

Темпы уборки снега различаются по районам города:

  • Л’Иль-Бизар-Сент-Женевьев: 57% завершено

  • Пьерфон-Роксборо: 50%

  • Лашин: 57%

  • Сен-Леонар: 48%

  • Анжу: 43%

  • Ахунцик-Картьевиль: 35%

  • Кот-де-Неж-Нотр-Дам-де-Грас: 37%

  • Виль-Мари: 32%

Город мобилизовал около 3000 работников и 2500 единиц техники для уборки снега. Ежегодно Монреаль закупает около 200 000 тонн соли и измельченного известняка для обработки дорог и тротуаров.

За зиму с улиц Монреаля в среднем вывозится 12 миллионов кубометров снега – этого достаточно, чтобы заполнить Олимпийский стадион 10 раз.

На выходных в Монреале ожидаются небольшие снегопады. В понедельник температура поднимется до +1°C, возможен снег или дождь. Во вторник ожидается потепление до +5°C с дождем.

Городские власти призывают жителей соблюдать запреты на парковку и убирать мусор с тротуаров, чтобы ускорить процесс уборки снега.

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