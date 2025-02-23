Операция “Снегопад”: Как Монреаль справляется с последствиями снежных бурь

В юго-западной части Монреаля, у канала Лашин, непрерывным потоком движутся грузовики, сбрасывая снег на 10-этажные горы. Снежное депо Ангриньон – одно из 10 мест в Монреале, где складируется рекордное количество выпавшего снега.
“Еще много работы впереди”, – заявила мэр Монреаля Валери Плант, посетив депо Ангриньон. Каждая из 10 площадок для хранения снега может вместить объем, эквивалентный примерно 800 олимпийским бассейнам.
Темпы уборки снега различаются по районам города:
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Л’Иль-Бизар-Сент-Женевьев: 57% завершено
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Пьерфон-Роксборо: 50%
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Лашин: 57%
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Сен-Леонар: 48%
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Анжу: 43%
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Ахунцик-Картьевиль: 35%
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Кот-де-Неж-Нотр-Дам-де-Грас: 37%
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Виль-Мари: 32%
Город мобилизовал около 3000 работников и 2500 единиц техники для уборки снега. Ежегодно Монреаль закупает около 200 000 тонн соли и измельченного известняка для обработки дорог и тротуаров.
За зиму с улиц Монреаля в среднем вывозится 12 миллионов кубометров снега – этого достаточно, чтобы заполнить Олимпийский стадион 10 раз.
На выходных в Монреале ожидаются небольшие снегопады. В понедельник температура поднимется до +1°C, возможен снег или дождь. Во вторник ожидается потепление до +5°C с дождем.
Городские власти призывают жителей соблюдать запреты на парковку и убирать мусор с тротуаров, чтобы ускорить процесс уборки снега.
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