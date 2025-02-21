Монреаль ожидает еще неделю уборки снега, сообщает мэр Плант

Мэр Монреаля Валери Плант сообщила в среду, что командам города и субподрядчикам потребуется как минимум еще неделя для уборки снега, который накрыл город.

На данный момент было вывезено лишь около 15% из 75 сантиметров снега, выпавшего за две последовательные метели на прошлой неделе.

Проблемы с уборкой

По словам городских чиновников, первые дни операций по уборке снега, когда внимание уделяется основным магистралям и приоритетным зонам вокруг больниц и школ, требуют больше времени. Ожидается, что скорость уборки снега начнет увеличиваться с четверга.

“Мы сталкиваемся с исключительной ситуацией”, — сказала Плант, общаясь с журналистами на муниципальном дворе в восточном секторе района Виль-Мари. “Работы еще много”. Три дня после шторма в воскресенье 50% тротуаров в городе остаются неубранными.

Призыв к осторожности

Плант призвала водителей и пешеходов проявлять осторожность и терпение, так как условия вынуждают пешеходов выходить на проезжую часть. Основной проблемой для уборки дорог в данный момент является большое количество автомобилей, которые необходимо эвакуировать из снежных заносов перед тем, как снегоуборочные машины смогут пройти.

“Мы призываем водителей сделать все возможное, чтобы убрать свои автомобили, как только появятся знаки о предстоящей уборке снега”, — добавила она.

Финансовые затраты

Плант оценивает текущую операцию по уборке снега в более чем 50 миллионов долларов. Стандартная операция по уборке после выпадения 10 сантиметров снега стоит примерно 10 миллионов долларов. “Территория Монреаля огромна”, — отметила она. “У нас более 10 000 километров дорог”.

Влияние на общественные услуги

Город также освободил более 8000 парковочных мест, которые можно найти на сайте agencemobilitedurable.ca. Бесплатная парковка теперь доступна с 19:00 до 7:00 в некоторых районах. Однако места ограничены и могут быть трудно доступны.

Городская администрация приостановила выдачу штрафов за парковку для водителей, застрявших в снегу, но предупредила, что любой автомобиль, эвакуированный после установки знаков о предстоящей уборке, будет оштрафован на 186 долларов.

Безопасность детей

После сообщений о 13-летней девочке, находящейся в критическом состоянии после обрушения снежного туннеля в Шатогэе, Плант призвала родителей и детей быть осторожными при игре вблизи больших снежных накоплений.

“Конечно, если идет операция по уборке снега, детям не следует играть рядом со снежными заносами”, — добавила она.

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