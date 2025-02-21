Снежный конфликт: два района Монреаля наказаны за раннюю уборку

В Монреале разгорелся конфликт между городской администрацией и руководством двух районов из-за новой политики уборки снега.

Районы Сен-Лоран и Ласаль подверглись санкциям за самостоятельное начало уборки снега без общегородского распоряжения.

Предыстория конфликта

После выпадения более 70 см снега за четыре дня, несколько районов, включая Сен-Лоран и Ласаль, обратились к городским властям с просьбой объявить частичную операцию по уборке снега. Получив отказ, эти районы решили действовать самостоятельно.

“Мы решили провести собственную операцию, потому что это был вопрос безопасности”, — заявила мэр района Ласаль Нэнси Бланшетт.

Последствия для районов

Алан ДеСуза, мэр района Сен-Лоран, пояснил ситуацию:

“Центральный город считает, что мы исчерпали нашу единственную разрешенную уборку в 2025 году. Если мы проведем еще одну местную уборку позже, нам придется оплачивать ее из местного бюджета”.

Призыв к изменениям

Ричард Дешам, городской советник Ласаля, призвал к децентрализации решений по уборке снега:

“Я считаю, что выборные должностные лица должны участвовать в таких решениях. Сейчас в Ласале мы не можем предоставить услуги, которых ожидают жители”.

Ответ администрации

Мэр Монреаля Валери Плант защищает централизованный подход, утверждая, что он позволяет лучше распределять ресурсы между районами. Однако она добавила:

“Если нам нужно изменить наш подход, мы это сделаем”.

Ситуация остается напряженной, поскольку условия для проведения частичных операций по уборке снега до сих пор не определены. Городская администрация обещает рассмотреть возможные изменения в политике уборки снега.

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