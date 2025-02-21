Полиция Монреаля разыскивает пропавшую 82-летнюю женщину

Последнее известное местонахождение
Мэрилин Джайлс в последний раз видели в торговом центре Plaza Pointe-Claire. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно.
Описание пропавшей
Полиция предоставила следующее описание Мэрилин Джайлс:
- Рост: 160 см
- Вес: 70 кг
- Волосы: каштановые
- Глаза: карие
На момент исчезновения она была одета в сиреневое джинсовое пальто и бежевые сапоги с меховой отделкой. При себе имела коричнево-черную сумку.
Транспортное средство
Предполагается, что Мэрилин Джайлс передвигается на белом Subaru XV Crosstrek 2015 года выпуска. Номерной знак автомобиля: G16 SXR (Квебек).
Причины для беспокойства
Следователи и семья выражают серьезное беспокойство за безопасность Мэрилин Джайлс. Есть опасения, что она может быть дезориентирована и находиться в замешательстве.
Призыв к действию
Полиция Монреаля настоятельно просит всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Мэрилин Джайлс, немедленно связаться с правоохранительными органами:
- Экстренный номер: 911
- Местное отделение полиции
Любая информация, даже кажущаяся незначительной, может оказаться решающей в поисках пропавшей женщины.
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