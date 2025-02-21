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Новости Полиция Монреаля разыскивает пропавшую 82-летнюю женщину
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Полиция Монреаля.

Полиция Монреаля разыскивает пропавшую 82-летнюю женщину

Виктория Христова Фев 21, 2025 Новости, Новости провинции Квебек, Происшествия Оставить комментарий 1 Просмотров

Полиция Монреаля обратилась к общественности за помощью в поисках 82-летней Мэрилин Джайлс, которая пропала без вести 19 февраля 2025 года.

 

Последнее известное местонахождение

Мэрилин Джайлс в последний раз видели в торговом центре Plaza Pointe-Claire. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно.

Описание пропавшей

Полиция предоставила следующее описание Мэрилин Джайлс:

  • Рост: 160 см
  • Вес: 70 кг
  • Волосы: каштановые
  • Глаза: карие

На момент исчезновения она была одета в сиреневое джинсовое пальто и бежевые сапоги с меховой отделкой. При себе имела коричнево-черную сумку.

Транспортное средство

Предполагается, что Мэрилин Джайлс передвигается на белом Subaru XV Crosstrek 2015 года выпуска. Номерной знак автомобиля: G16 SXR (Квебек).

Причины для беспокойства

Следователи и семья выражают серьезное беспокойство за безопасность Мэрилин Джайлс. Есть опасения, что она может быть дезориентирована и находиться в замешательстве.

Призыв к действию

Полиция Монреаля настоятельно просит всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Мэрилин Джайлс, немедленно связаться с правоохранительными органами:

  • Экстренный номер: 911
  • Местное отделение полиции

Любая информация, даже кажущаяся незначительной, может оказаться решающей в поисках пропавшей женщины.

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