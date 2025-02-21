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Новости Osheaga 2025 анонсирует звездный состав участников
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Osheaga 2025 анонсирует звездный состав участников

Степан Артемьевский Фев 21, 2025 Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 1 Просмотров

Крупнейший летний музыкальный фестиваль Монреаля Osheaga объявил состав участников на 2025 год, обещая незабываемое событие для любителей музыки.

 

Хедлайнеры и ключевые исполнители

Фестиваль, который пройдет с 1 по 3 августа 2025 года в парке Жан-Драпо, возглавят:

  • Оливия Родриго
  • The Killers
  • Tyler, The Creator

Среди других известных артистов:

  • The Chainsmokers
  • FINNEAS
  • Gracie Abrams
  • Glass Animals

Поддержка канадских талантов

Osheaga продолжает поддерживать местную музыкальную сцену. В лайнапе 2025 года:

  • 21 канадский исполнитель
  • 12 артистов из Квебека

Среди них: The Beaches, bbno$, EKKSTACY, Aqyila, Rau_Ze, Hologramme и Ruby Waters.

Информация о билетах

  • Продажа трехдневных пропусков начнется в пятницу, 21 февраля, в 10:00
  • Стоимость: от 415 канадских долларов за общий вход
  • Билеты можно приобрести на официальном сайте Osheaga

С 87 артистами различных жанров и акцентом на местные таланты, Osheaga 2025 обещает стать незабываемым событием для всех любителей музыки.

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