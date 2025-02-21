Osheaga 2025 анонсирует звездный состав участников

Крупнейший летний музыкальный фестиваль Монреаля Osheaga объявил состав участников на 2025 год, обещая незабываемое событие для любителей музыки.
Хедлайнеры и ключевые исполнители
Фестиваль, который пройдет с 1 по 3 августа 2025 года в парке Жан-Драпо, возглавят:
- Оливия Родриго
- The Killers
- Tyler, The Creator
Среди других известных артистов:
- The Chainsmokers
- FINNEAS
- Gracie Abrams
- Glass Animals
Поддержка канадских талантов
Osheaga продолжает поддерживать местную музыкальную сцену. В лайнапе 2025 года:
- 21 канадский исполнитель
- 12 артистов из Квебека
Среди них: The Beaches, bbno$, EKKSTACY, Aqyila, Rau_Ze, Hologramme и Ruby Waters.
Информация о билетах
- Продажа трехдневных пропусков начнется в пятницу, 21 февраля, в 10:00
- Стоимость: от 415 канадских долларов за общий вход
- Билеты можно приобрести на официальном сайте Osheaga
С 87 артистами различных жанров и акцентом на местные таланты, Osheaga 2025 обещает стать незабываемым событием для всех любителей музыки.
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