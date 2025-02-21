Osheaga 2025 анонсирует звездный состав участников

Крупнейший летний музыкальный фестиваль Монреаля Osheaga объявил состав участников на 2025 год, обещая незабываемое событие для любителей музыки.

Хедлайнеры и ключевые исполнители

Фестиваль, который пройдет с 1 по 3 августа 2025 года в парке Жан-Драпо, возглавят:

Оливия Родриго

The Killers

Tyler, The Creator

Среди других известных артистов:

The Chainsmokers

FINNEAS

Gracie Abrams

Glass Animals

Поддержка канадских талантов

Osheaga продолжает поддерживать местную музыкальную сцену. В лайнапе 2025 года:

21 канадский исполнитель

12 артистов из Квебека

Среди них: The Beaches, bbno$, EKKSTACY, Aqyila, Rau_Ze, Hologramme и Ruby Waters.

Информация о билетах

Продажа трехдневных пропусков начнется в пятницу, 21 февраля, в 10:00

Стоимость: от 415 канадских долларов за общий вход

Билеты можно приобрести на официальном сайте Osheaga

С 87 артистами различных жанров и акцентом на местные таланты, Osheaga 2025 обещает стать незабываемым событием для всех любителей музыки.

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