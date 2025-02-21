41% квебекцев жалуются на проблемы со сном: эффективные способы улучшить ситуацию

Эти данные подчеркивают растущую проблему качества сна среди населения провинции.
Влияние технологий на сон
Более 63% квебекцев отметили, что увеличение использования технологий за последние 5-10 лет негативно повлияло на их сон. Эксперты рекомендуют отказаться от экранов за час до сна, заменив их чтением бумажной книги, легкими растяжками или травяным чаем.
Ключевые рекомендации для улучшения сна
- Постоянный режим сна: Соблюдение регулярного графика сна и бодрствования, даже в выходные дни, помогает регулировать внутренние часы организма.
- Качественный матрас: Люди, удовлетворенные своими матрасами, на 30% чаще сообщают о хорошем качестве сна. 72% квебекцев рассматривают свою кровать как место для отдыха.
- Ограничение кофеина и тяжелой пищи: Избегайте употребления кофеина и тяжелой пищи перед сном.
- Осознанное использование технологий: Некоторые приложения, такие как медитации или белый шум, могут быть полезны для сна, если использовать их с умом.
Связь сна и психического здоровья
Почти две трети квебекцев отмечают значительную разницу в настроении после хорошего ночного сна. Напротив, плохой сон может способствовать развитию тревоги и депрессии, что подтверждают 4 из 10 опрошенных.
Dormez-vous, эксперт по сну с 30-летним опытом работы в Квебеке, предлагает широкий выбор качественных матрасов и постельных принадлежностей, а также индивидуальные консультации для улучшения качества сна.
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