41% квебекцев жалуются на проблемы со сном: эффективные способы улучшить ситуацию

Согласно недавнему опросу, проведенному компанией Dormez-vous, 41% жителей Квебека испытывают трудности с засыпанием или поддержанием сна, а 24% не чувствуют себя отдохнувшими после пробуждения.

Эти данные подчеркивают растущую проблему качества сна среди населения провинции.

Влияние технологий на сон

Более 63% квебекцев отметили, что увеличение использования технологий за последние 5-10 лет негативно повлияло на их сон. Эксперты рекомендуют отказаться от экранов за час до сна, заменив их чтением бумажной книги, легкими растяжками или травяным чаем.

Ключевые рекомендации для улучшения сна

Постоянный режим сна: Соблюдение регулярного графика сна и бодрствования, даже в выходные дни, помогает регулировать внутренние часы организма. Качественный матрас: Люди, удовлетворенные своими матрасами, на 30% чаще сообщают о хорошем качестве сна. 72% квебекцев рассматривают свою кровать как место для отдыха. Ограничение кофеина и тяжелой пищи: Избегайте употребления кофеина и тяжелой пищи перед сном. Осознанное использование технологий: Некоторые приложения, такие как медитации или белый шум, могут быть полезны для сна, если использовать их с умом.

Связь сна и психического здоровья

Почти две трети квебекцев отмечают значительную разницу в настроении после хорошего ночного сна. Напротив, плохой сон может способствовать развитию тревоги и депрессии, что подтверждают 4 из 10 опрошенных.

Dormez-vous, эксперт по сну с 30-летним опытом работы в Квебеке, предлагает широкий выбор качественных матрасов и постельных принадлежностей, а также индивидуальные консультации для улучшения качества сна.

Подписывайтесь на наши YouTube и Telegram-каналы , чтобы всегда оставаться в курсе событий.