Новый развлекательный центр FUNHUB открывается в центре Монреаля

В этом зимнем сезоне в центре Монреаля открылся новый развлекательный центр FUNHUB, предлагающий современные развлечения, включая передовые аркадные игры и виртуальную реальность.

FUNHUB расположен по адресу 733 rue Cathcart, всего в нескольких минутах ходьбы от станций метро McGill и Peel. Здесь гости могут насладиться бильярдом, дартсом и современным магазином с призами, где игроки могут обменивать билеты на захватывающие подарки. Кроме того, на двух этажах расположены рестораны с вкусной едой и напитками, что позволяет вам подзарядиться и продолжать веселье весь день и всю ночь.

С разнообразием активностей под одной крышей FUNHUB идеально подходит для всех — будь то встреча с друзьями, романтический вечер, празднование или корпоративное мероприятие.

Почему стоит посетить FUNHUB

Вход бесплатный . Цены на игры, еду и напитки варьируются.

. Цены на игры, еду и напитки варьируются. Адрес : 733, rue Cathcart, Montreal, QC.

: 733, rue Cathcart, Montreal, QC. Разнообразие развлечений: от аркадных игр до инновационных VR-опытов с двумя полноценными барами и рестораном в одном удобном месте.

Официальное открытие FUNHUB состоялось 16 января 2025 года с бесплатными играми, угощениями и возможностями для нетворкинга. Основатели MontVR, Джей Мишо и Себастьян Куломб, уверены, что FUNHUB станет центром развлечений для жителей Монреаля.

“FUNHUB — это больше, чем просто аркада или VR-пространство; это место, где пересекаются все виды веселья”, — говорит партнер Kassandra Skoulikides. “Мы создали его так, чтобы он стал не только местом для игр, но и пространством для уникальных впечатлений”.

MontVR планирует открыть новые локации FUNHUB ежегодно в течение следующего десятилетия.

Не упустите возможность испытать все возможности нового развлекательного центра FUNHUB в центре Монреаля!

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