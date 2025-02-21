Волна банкротств: 11 крупных компаний закрыли магазины в Квебеке за последние 5 лет

Розничная торговля в Квебеке переживает серьезные потрясения. За последние пять лет многие известные бренды были вынуждены закрыть магазины или объявить о банкротстве из-за экономических трудностей, угрозы американских тарифов и последствий пандемии COVID-19.

Список компаний, сокративших операции или полностью закрывшихся с 2020 года:

Bizou: Квебекский ювелирный ритейлер закрыл 45 магазинов в Квебеке и Нью-Брансуике в 2023 году, объявив о банкротстве.

Taco Bell: Американская сеть фастфуда покинула Квебек в 2022 году, закрыв все свои точки в провинции.

Cinémas Guzzo: Местная сеть кинотеатров недавно объявила о “временном закрытии” всех семи локаций в Квебеке.

Juliette & Chocolat: Монреальская сеть шоколадных кафе закрыла все 10 точек в 2023 году, но позже частично возобновила работу.

Amazon: Онлайн-гигант объявил о закрытии своих операций в Квебеке в январе 2025 года, что привело к потере более 1700 рабочих мест.

Bimbo Canada: Производитель хлебобулочных изделий закрыл пекарню в Квебек-Сити в конце 2024 года.

Frank and Oak: Монреальский бренд экологичной моды подал заявление о защите от банкротства в декабре 2024 года с долгом в 71 миллион долларов.

Le Château: Монреальская сеть модной одежды объявила о закрытии всех 123 магазинов в октябре 2020 года.

Starbucks: Американский кофейный гигант закрыл 50 магазинов в Квебеке в 2020-2021 годах.

David’s Tea: Информация отсутствует в предоставленных результатах поиска.

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Закрытие магазинов и банкротства компаний привели к значительным потерям рабочих мест и пустующим торговым площадям по всей провинции. Эксперты отмечают, что розничная торговля в Квебеке сталкивается с серьезными вызовами, включая рост электронной коммерции, изменение потребительского поведения и экономическую неопределенность.

По данным Совета розничной торговли Квебека, почти половина ритейлеров провинции подала заявление о банкротстве в 2023 году, что подчеркивает хрупкость отрасли.

Несмотря на сложную ситуацию, некоторые компании, такие как Juliette & Chocolat, пытаются адаптироваться к новым реалиям, переходя на онлайн-продажи и меняя бизнес-модели.

Однако будущее розничной торговли в Квебеке остается неопределенным, и многие эксперты призывают к реформам для защиты местного бизнеса от глобальной конкуренции.

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