KartinaTV рекомендует к просмотру!

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Видеотека Premier – Сериал «Девушки с Макаровым». Новый сезон!

В пятом сезоне Макарова ждёт испытание, которое окажется сложнее любых перестрелок — он станет отцом! Вместе с Лерой ему предстоит пройти через все радости и трудности родительства: выбрать имя, пережить бессонные ночи и даже развивать музыкальный вкус малыша. Тем временем Туркиной и криминалисту придётся решить, чья карьера окажется приоритетной, а Попова будет учиться справляться с непростой ролью девушки популярного актёра. Но и на службе расслабляться некогда: Макаров и его команда возьмутся за крупное дело — им предстоит выяснить, кто стоит за распространением нового опасного вещества по столице.

Видеотека START – Сериал «Танго на осколках». Премьера!

Нора — успешная бизнес-леди, привыкшая держать все под контролем, будь то деловые переговоры или семейная жизнь. Но ее идеальный мир рушится, когда внезапно уходит из жизни муж Ваня. Вскоре Нора узнает о его тайной интрижке и увлечении танго. В поисках ответов на вопросы о его двойной жизни она записывается в ту же школу танцев. Этот шаг открывает перед Норой новый чувственный мир, позволяя взглянуть на себя иначе. Но сможет ли она оставить призраки прошлого позади? 13 февраля!

Видеотека Premier – Сериал «Подслушано в Рыбинске». Премьера!

Провинциальный журналист Юра, привыкший писать обыденные новости своего городка, неожиданно сталкивается с совершенно иной реальностью. Его жизнь переворачивается, когда он начинает видеть картины убийств, которые еще не случились. Эта странная способность привлекает внимание окружающих, и Юра из обычного репортера превращается в основного подозреваемого.

Видеотека START – Мультфильм «Мальчик-дельфин»

Маленький дельфин Снежок находит мальчика, чудом выжившего после авиакатастрофы, и становится его лучшим другом. Вместе они беззаботно исследуют подводный мир, порой вызывая недовольство его обитателей своими проделками. Но все меняется, когда хитроумный Осьминог, захвативший контроль над морскими жителями, вынуждает мальчика покинуть глубины. Теперь ему предстоит освоиться на суше, разгадать тайну своего прошлого и вместе с капитаном Мурваридом и Снежком отыскать настоящую семью.

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Если вы желаете смотреть Kartina Canada на телевизоре, выберите для себя телевизионную приставку. Она очень просто подключается к интернету и Вашему телевизору. Мы поддерживаем как устаревшие, так и новейшие типы телевизоров. Мягкое кресло, горячий чай и пульт дистанционного управления 200 каналами из России и стран СНГ – вот что необходимо для каждого семейного очага.

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Напоминаем также адрес, по которым уже сегодня можно приобрести телевизионные карточки от KartinaCanada.com: 5136 Bd Décarie, Montréal, QC H3X 2H9

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