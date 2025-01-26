Покупка жилья в Монреале в 2025 году: сколько нужно зарабатывать для этого

Поскольку эта тенденция будет усиливаться по мере приближения 2025 года, вполне естественно задаться вопросом, сколько вы или ваши домочадцы должны зарабатывать, чтобы стать владельцем жилья в Большом Монреале.
В январе Профессиональная ассоциация судебных иммобилистов Квебека (APCIQ) представила свои последние данные о рынке недвижимости в Монреале и окрестностях. Последний отчет, озаглавленный «Статистика продаж жилой недвижимости Centris», показывает, что медианная цена дома на одну семью в последнем квартале 2024 года составила 578 000 долларов. Это на 7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
Для кондоминиумов медианная стоимость составила 408 000 долларов, что на 5 % больше, чем в 2023 году.
Продажи жилой недвижимости в 2024 году подскочили на 20 % по сравнению с предыдущим годом, в результате чего активность вернулась на уровень, сопоставимый со средним историческим значением. Активные листинги в Монреале также выросли на 12 % за тот же период. «Увеличение произошло в основном за счет кондоминиумов и домов на одну семью, где количество предложений выросло на 16 % и 10 % соответственно», – говорится в пресс-релизе APCIQ.
Что вам нужно знать: Правительство Канады рекомендует, чтобы расходы на аренду не превышали 35 % от вашего валового дохода. Учитывая это, важно определить среднюю годовую зарплату, которую вы или ваша семья должны получать, чтобы позволить себе дом или квартиру в Квебеке сегодня.
Компания Narcity Québec произвела расчеты на основе стандартных условий ипотечного кредитования в Канаде.
Пакет финансирования для односемейного дома стоимостью 578 000 долларов:
Первоначальный взнос: 5% на первые $500 000 = $25 000 + 10% на следующие $120 000 = $12 000. Общий первоначальный взнос: $37 000
Сумма ипотеки: $620 000 – $37 000 = $583 000
Ежемесячные платежи по ипотеке: примерно $3 125,94 (рассчитано при фиксированной годовой процентной ставке 5,5% в течение 25 лет)
Необходимый валовой годовой доход: около $107 152,88
Пакет финансирования для кондоминиума стоимостью $408 000 :
Первоначальный взнос: 5% на первые $500,000 = $22,500. Общий первоначальный взнос: $22 500
Сумма ипотеки: $450 000 – $22 500 = $427 500
Ежемесячные выплаты по ипотеке: около 2 292,31 долларов (рассчитано при фиксированной годовой процентной ставке 5,5 % в течение 25 лет)
Необходимый валовой годовой доход: около $78 871,15
Обратите внимание, что в наших расчетах не учитывается налог на приветствие, ежегодные налоги на недвижимость и расходы на отопление.
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