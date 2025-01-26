Покупка жилья в Монреале в 2025 году: сколько нужно зарабатывать для этого

В то время как арендная плата в Большом Монреале продолжает расти, цены на жилье, выставленное на продажу, постоянно увеличиваются, оказывая сильное давление на бюджеты многих жителей.

Поскольку эта тенденция будет усиливаться по мере приближения 2025 года, вполне естественно задаться вопросом, сколько вы или ваши домочадцы должны зарабатывать, чтобы стать владельцем жилья в Большом Монреале.

В январе Профессиональная ассоциация судебных иммобилистов Квебека (APCIQ) представила свои последние данные о рынке недвижимости в Монреале и окрестностях. Последний отчет, озаглавленный «Статистика продаж жилой недвижимости Centris», показывает, что медианная цена дома на одну семью в последнем квартале 2024 года составила 578 000 долларов. Это на 7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Для кондоминиумов медианная стоимость составила 408 000 долларов, что на 5 % больше, чем в 2023 году.

Продажи жилой недвижимости в 2024 году подскочили на 20 % по сравнению с предыдущим годом, в результате чего активность вернулась на уровень, сопоставимый со средним историческим значением. Активные листинги в Монреале также выросли на 12 % за тот же период. «Увеличение произошло в основном за счет кондоминиумов и домов на одну семью, где количество предложений выросло на 16 % и 10 % соответственно», – говорится в пресс-релизе APCIQ.

Что вам нужно знать: Правительство Канады рекомендует, чтобы расходы на аренду не превышали 35 % от вашего валового дохода. Учитывая это, важно определить среднюю годовую зарплату, которую вы или ваша семья должны получать, чтобы позволить себе дом или квартиру в Квебеке сегодня.

Компания Narcity Québec произвела расчеты на основе стандартных условий ипотечного кредитования в Канаде.

Пакет финансирования для односемейного дома стоимостью 578 000 долларов:

Первоначальный взнос: 5% на первые $500 000 = $25 000 + 10% на следующие $120 000 = $12 000. Общий первоначальный взнос: $37 000

Сумма ипотеки: $620 000 – $37 000 = $583 000

Ежемесячные платежи по ипотеке: примерно $3 125,94 (рассчитано при фиксированной годовой процентной ставке 5,5% в течение 25 лет)

Необходимый валовой годовой доход: около $107 152,88

Пакет финансирования для кондоминиума стоимостью $408 000 :

Первоначальный взнос: 5% на первые $500,000 = $22,500. Общий первоначальный взнос: $22 500

Сумма ипотеки: $450 000 – $22 500 = $427 500

Ежемесячные выплаты по ипотеке: около 2 292,31 долларов (рассчитано при фиксированной годовой процентной ставке 5,5 % в течение 25 лет)

Необходимый валовой годовой доход: около $78 871,15

Обратите внимание, что в наших расчетах не учитывается налог на приветствие, ежегодные налоги на недвижимость и расходы на отопление.

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