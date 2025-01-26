“Чижик-Пыжик возвращается” и другие новинки eTVnet

На сайте интерактивного ТВ eTVnet.com можно найти не только богатейшую коллекцию фильмов и сериалов онлайн-кинотеатров START и Иви, но и множество других прекрасных фильмов, сериалов в любом жанре, а также мультики, документалистику, юмор, спортивные передачи и концерты. Все программы из архива демонстрируются без надоедливой рекламы!

После выхода из тюрьмы Влада всерьез намерена начать новую жизнь. Она устраивается работать в бар и учится в вечерней школе, но старые знакомые и неразрешенные конфликты из прошлого не отпускают ее. И когда внезапное убийство бросает тень подозрения на Владу, ей приходится бороться не только за свою свободу, но и за право на второй шанс… Удастся ли ей его получить, вы узнаете из сериала “Трудная” – спин-оффа сериала “Новенькие”. Оба сериала можно посмотреть в онлайн-кинотеатре START с подпиской на eTVnet!

На сайте интерактивного ТВ eTVnet.com можно найти не только богатейшую коллекцию фильмов и сериалов онлайн-кинотеатров START и Иви, но и множество других прекрасных фильмов, сериалов в любом жанре, а также мультики, документалистику, юмор, спортивные передачи и концерты. Все программы из архива демонстрируются без надоедливой рекламы!

Помимо этого, подписка на eTVnet дает доступ к более 200 каналам в прямом эфире и в записи. При безлимитной подписке на год вы получаете приставку для просмотра на экране телевизора в подарок! Будут вопросы, звоните: +1 (855) 251 65 45! А пока подписывайтесь на eTVnet и включайте самые последние кино- и теленовинки, например, вот эти новинки онлайн-кинотеатра START, посмотреть которые можно с подпиской на eTVnet!

Чижик-Пыжик возвращается

Приехав на экскурсию в Санкт-Петербург, одноклассники Дана и Лева становятся свидетелями кражи знаменитого Чижика-Пыжика. По легенде, если загадать желание и кинуть монетку на пьедестал памятника, не уронив ее в воду, оно обязательно исполнится. Но Чижик пропал! Значит ли это, что ребятам никогда не удастся воплотить свои мечты и родители Левы все-таки разведутся, а Дана не станет известным блогером? Смелые школьники бросаются на поиски похитителей, скрываясь от учителей, срочно вызванных из Екатеринбурга родителей, полицейских и даже от самого Петра Первого.

Втроем

У Даши на первый взгляд не жизнь, а сказка. Она занимает высокий пост в Министерстве культуры, в нее влюблен молодой человек, который купил квартиру для их будущей семьи. Но на самом деле, на работе не все гладко, новая квартира — с видом на пустырь, а возлюбленного больше интересует мнение мамы. Даша решается на побег — в командировку по Пермскому краю. Ее внезапным попутчиком становится молодой владелец бара Сергей. Теперь чужим друг для друга людям придется проехать по пермским городам и селам, встретиться с людьми, которым чужды амбиции и суета мегаполиса.

Поле

Молодой участковый из поселка, уставший от коррупции и задержек зарплаты, получает странный вызов. Собака местного жителя убита шаром для боулинга. Но откуда шар для боулинга мог взяться в провинциальном поле? Постепенно участковый понимает, что имеет дело с внеземными силами, у которых, кажется, есть к нему предложение.

Голос

Двое незнакомцев случайно встречаются ночью у окошка уличного кафе, и между ними завязывается спонтанный разговор, который всколыхнет воспоминания о голосах близких родственников.

Андрей Звягинцев. Режиссер

Андрей Звягинцев снимает фильм, который принесет ему номинации на “Оскар” и “Золотой глобус” — многослойную притчу, где любовь уступает место боли и разочарованию. Документальный портрет одного из самых известных российских режиссеров.

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