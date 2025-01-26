Трамп пообещал Канаде налоговые послабления в случае вхождения в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Канада может рассчитывать на «значительные» налоговые льготы и отмену торговых пошлин, если она станет 51-м штатом страны.

Это предложение он озвучил 24 января во время брифинга по последствиям урагана «Хелен» в Северной Каролине.

«Я был бы рад видеть Канаду как 51-й штат. Граждане Канады, если это произойдет, получат значительные налоговые преимущества, поскольку их сейчас сильно обременяют налоги.

Вы сможете не волноваться о военных вопросах и многих других аспектах», — отметил Трамп, комментируя ситуацию в эфире LiveNOW from Fox на YouTube.

Кроме того, он заверил канадцев, что при объединении с США у них будет значительно улучшенное медицинское обслуживание.

Ранее Трамп упомянул, что коммерческие отношения с Канадой ведут к значительному дефициту в размере около $200–250 миллиардов и пообещал изменить эту ситуацию.

Он также отметил, что соседняя страна могла бы избежать 25% тарифов при вступлении в состав Соединенных Штатов.

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