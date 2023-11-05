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Новости Канада планирует снизить количество выдаваемых виз

Канада планирует снизить количество выдаваемых виз

Виктория Христова Ноя 5, 2023 Новости, Новости Канады Оставить комментарий 14 Просмотров

Министр по делам иммиграции, беженцев и гражданства Канады Марк Миллер заявил, что его ведомство намерено пересмотреть количество виз, которое выдается приезжающим в Канаду на время.

 

По данным Иммиграционного департамента, число выдаваемых временных виз в последние пять лет неуклонно растет. В частности, их все больше выдают иностранным студентам и тем, кто приезжает из-за рубежа на заработки в Канаду.

Миллер считает, что страна стала слишком сильно зависеть от таких мигрантов и пришла пора разобраться с проблемой. Он не уточнил, о каких именно визах идет речь и не назвал конкретных цифр – просто призвал правительство страны не впадать в крайности.

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