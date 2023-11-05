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Новости Канадскому правительству запретили использовать антивирусы Kaspersky
Фото: https://www.kaspersky.com/

Канадскому правительству запретили использовать антивирусы Kaspersky

Виктория Христова Ноя 5, 2023 Новости, Новости Канады Оставить комментарий 11 Просмотров

С 30 октября в правительственных учреждениях Канады запрещено использовать защитные решения «Лаборатории Касперского» на рабочих мобильных устройствах. Причина — «неприемлемый уровень риска в отношении безопасности и приватности». В бан попал также WeChat производства Tencent.

 

Приложения Kaspersky и китайский мессенджер будут удалены с казенных устройств. Загрузка запрещенных к использованию программ таким пользователям заблокирована. «Решение об удалении и блокировке WeChat и приложений Kaspersky было принято в обеспечение безопасности и сохранности сетей и данных Правительства Канады, а также для приведения их в соответствие с подходом наших зарубежных партнеров», — сказано в сообщении секретариата Совета казначейства Канады.

Проведенная в департаменте информации оценка названных продуктов показала, что их методы сбора данных «обеспечивают глубокий доступ к содержимому устройства». Признаков компрометации правительственной информации не обнаружено, однако риски, связанные с использованием данных приложений, «очевидны».

Для «Лаборатории Касперского» решение канадского правительства оказалось полной неожиданностью: никаких предупреждений ИБ-компания не получала, и шанса ответить на претензии ей не дали. Запретные меры Kaspersky сочла неоправданными, так как оснований, подкрепленных технической экспертизой, публично представлено не было, как и свидетельств злоупотреблений со стороны разработчика.

В ИБ-компании пришли к выводу, что введенный Канадой бан — это просто ответная реакция на геополитическую обстановку. Рядовых канадцев ныне введенный запрет не касается; в сообщении Казначейства отмечено, что использование приложения для социального общения или мобильной платформы — личный выбор.

Однако вопросами безопасности при этом пренебрегать не стоит, особенно в организациях; оценить риски помогут советы и руководство канадского Центра безопасности коммуникаций. Не исключено, что запрет на продукцию Kaspersky в правительстве Канады — зеркальный ответ на аналогичные меры России — например, бан iPhone, введенный для администрации Президента минувшей весной. Однако это тревожный сигнал: Канада обычно начинает санкционные волны, и они потом катятся в Великобританию, США, Еверосоюз.

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