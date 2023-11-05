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Новости В Канаде 4,1% от общего числа умерших людей за год погибли из-за эвтаназии
Фото: https://ria.ru/

В Канаде 4,1% от общего числа умерших людей за год погибли из-за эвтаназии

Виктория Христова Ноя 5, 2023 Новости, Новости Канады Оставить комментарий 5 Просмотров

В Канаде за 2022 год число случаев эвтаназии возросло на 31% по сравнению с показателями предыдущего года — до 13 241, что составляет 4,1% от общего числа умерших людей в стране. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Канады.

 

Так, например, в 2021 году парламент отменил требование о том, что эвтаназия возможна только для пациентов с неизлечимым заболеванием, естественная смерть которых «разумно прогнозируема». Кроме того, в марте 2024 года данную процедуру планируют разрешить лицам, единственным и основным заболеванием которых является психическое расстройство.

Эвтаназия легализована в Канаде в 2016 году.

Ранее мы рассказывали о случае, как социальный работник предложил канадскому ветерану, страдающему от черепно-мозговой травмы и посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), эвтаназию вместо психологической помощи.

Бывший канадский военный обратился за психологической помощью в отдел по делам ветеранов Канады (VAC). Там сотрудник предложил ему уйти из жизни при помощи эвтаназии. Отмечается, что мужчина был в шоке, так как не собирался кончать жизнь самоубийством.

Источники, близкие к ветерану, отметили, что бывший военный и его семья почувствовали себя преданными воинским руководством, так как разговор происходил в организации, которая призвана помогать ветеранам.

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