KartinaTV рекомендует к просмотру

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В эти тяжёлые времена очень важно иметь доступ к правдивым новостям о всём, что происходит сейчас в Израиле. В связи с этим мы предлагаем Вам семь дней бесплатного просмотра KartinaTV. С нами Вы сможете смотреть «9 канал Израиль» и канал «Дождь», которые освещают события на русском языке.

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В ближайшее время мы рекомендуем обратить внимание на следующие премьеры:

Видеотека Premier – Комедия Праздники. Премьера!

Видеотека Premier представляет новую комедию «Праздники» с Марией Ароновой от создателей «Бати». Главная героиня – Наталья Пыжова, женщина, у которой в жизни есть всё, чего она хотела. У неё две замечательные дочери, любящий супруг и сплочённая семья. Ей хочется лишь одного – выдать дочерей замуж. Однако вся иллюзия идеальной жизни разрушается в канун 50-летия Натальи. Героиня узнаёт, что муж ей изменяет, а у дочерей в личной жизни тоже всё не так просто. Этот праздник станет для семьи Пыжовых настоящим испытанием.

Видеотека more.tv – Сериал «Отмороженные». Премьера!





В видеотеке more.tv стартует новый комедийный сериал под названием «Отмороженные». В конце девяностых четверо бандитов приезжают выбивать из должника деньги, но случайным образом оказываются запертыми в криокамере. Просыпаются Фил, Чак, Вжик и Масса уже в 2022 Они не сразу понимают, что за время их «сна» столица сильно изменилась, дела ведутся совершенно иначе, а все их близкие стали старше. Теперь героям предстоит не только адаптироваться под новые реалии, но ещё и налаживать отношения с сыном, который стал ровесником отца, или завоёвывать сердце повзрослевшей подруги юности. Вдобавок, четвёрка друзей намерена отомстить бывшему боссу, из-за которого они и оказались в криокамере.

Видеотека START – Сериал «Контейнер». Новые серии!

Видеотека START радует новыми сериями нашумевшего сериала «Контейнер», посвящённого крайне неоднозначной теме. Триллер повествует о девушке по имени Саша, которая зарабатывает на жизнь, предлагая услуги суррогатного материнства. В случае очередного заказа она переезжает к клиентам – влиятельному чиновнику и его супруге. Они в ней видят не человека, а исключительно контейнер для их будущего чада. Оказывается, что у семейства есть немало страшных тайн, только вот они ещё не знают, что и Саша скрывает от них нечто важное.

Видеотека Premier – Фильм «Баба Яга спасает мир». Премьера!

Видеотека Premier предлагает посмотреть фэнтези фильм для всей семьи под названием «Баба Яга спасает мир». В центре внимания оказывается школьник Сенька, который совершенно случайно попадает в волшебный лес. Многие годы он был скрыт от человеческих глаз благодаря заклятию, которое на него наложила Баба Яга в попытке защитить человечество от темных сил. Теперь же, когда магия ослабла, Яга должна снова заколдовать волшебный мир с помощью дивноцвета, только вот найти его можно исключительно в мире людей. Баба Яга отправляется в большой город, где её ожидает давний враг Кощей.

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Если вы желаете смотреть Kartina Canada на телевизоре, выберите для себя телевизионную приставку. Она очень просто подключается к интернету и Вашему телевизору. Мы поддерживаем как устаревшие, так и новейшие типы телевизоров. Мягкое кресло, горячий чай и пульт дистанционного управления 200 каналами из России и стран СНГ – вот что необходимо для каждого семейного очага.

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