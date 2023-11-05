“Дом, который построил Свифт”: самый необычный советский фильм

Расскажу я вам сейчас небольшую, но весьма интересную историю. Много всяких фильмов мы с вами смотрели-пересмотрели. Наверняка, еще посмотрим, хотя меня в последнее время особо не тянет погружаться в сегодняшнюю дешевизну. Но, как мне видится, один из этих просмотренных фильмов до сих пор стоит неким особняком ото всех других. Умный, тонкий и очень необычный фильм Марка Захарова – «Дом, который построил Свифт».

Вспомнила я сегодня о нем неслучайно. Собственно, не забывала, конечно. Но вот сегодня, 3 ноября, ровно 38 лет назад, состялся его премьерный показ по Центральному ТВ. Тогда, несмотря на то, что я была еще довольно юной, я хорошо помню, как воспринимались премьеры: народ собирался у телеэкрана, внимательно смотрел фильм, после чего хватался за телефоны и обзванивал всех друзей, делясь впечатлениями и узнавая о тех ощущениях, которые произвел данный фильм на собеседников.

А поговорить в тот вечер было о чем! На экране перед зрителем предстали Александр Абдулов, Евгений Леонов, Олег Янковский, Николай Караченцов, Александр Збруев, Александра Захарова, уже год бывшая моей любимой актрисой… Весь цвет «Ленкома» в весьма интересном по сюжету фильме. Кто не помнит – тезисно напомню.

Один выдающийся писатель-сатирик и по совместительству, настоятель собора Святого Патрика, Джонатан Свифт, подаривший миру легендарного судового врача Лемюэля Гулливера, построил необычный дом, обитателями которого стали весьма любопытные создания. Это были не кто иные, как герои его произведений: масса невероятных и нереальных существ. Безусловно, каждый из нас понимал, что все они – лишь плод фантазии Свифта, однако реальность в этом фильме как-то вплотную переплелась с выдумкой, позволяя всем гостям писателя погрузиться в удивительный сказочный мир, способный навсегда изменить их жизни.

Для чего? Возможно, хозяин дома пытался раскрыть людям тайный смысл бытия, возможно, искал сам себя в этом перехлещенном мире… Он создал Дом, и всех его обитателей, вопрошающих к нему в минуты слабости и отчаяния. А он молчал, ведь за него говорили его творения. Ведь, согласитесь, что язык молчания – альтернативный, невербальный язык мысли. «Имеющий уши, да услышит!» Насколько же это сегодня пересекается с самим Марком Анатольевичем!

А сколько энергетики в фильме! Я считаю, например, что данный фильм – настоящий бенефис Александра Абдулова, его творческий апогей. Он здесь не просто актер, он – голый нерв, горящий, даже сгорающий факел, он – тюбик краски, до последней капельки выжатый на холст картины. Выжатый Марком Анатольевичем, его режиссурой, его умением увидеть все те краски, которые должны возникнуть на холсте.

Юная, только набирающаяся опыта и мастерства Александра Захарова. Не потому что она – моя любимая актриса, а потому что это так, скажу, что она просто шокирует в самом позитивном смысле этого слова своей совершенно не девичьей, мощной энергетикой, и совершенно не юношеской филигранностью работы. И да, дочь! То тесто, которое замешал сам Марк Анатольевич, зная, что он из него выпечет. Тот рояль, из которого только он сумел извлечь самую лучшую музыку. И эта музыка звучит!

Звучит! Услаждая слух настоящим ее ценителям и раздражая неуместных и неуклюжих карликов, возомнивших себя амбициозными гигантами в этом абсурде повседневности!

Да-да, Александра Марковна, я слышала и знаю Ваши мысли о Вашей роли и игре! Позвольте не согласиться, ибо определенная зажатость, равно как и высокие нотки голоса были только на пользу Вашему персонажу, наделяя его такой пронзительностью, в которой он раскрывался все ярче и ярче. И вот когда со Стеллы и Патрика слетели маски, всё стало понятным и настоящим.

Олег Янковский в фильме часто молчит, выражая этим самым всю гамму чувств, используя лишь свой лучистый, почти мюнхгаузеновский взгляд, а то и вовсе без оного, надевая на глаза черную повязку, подобно Архивариусу в «Убить дракона». И это молчание страшнее груды словес, источаемый, раздираемых пространство. В этом молчании – вся энергетика и сила мысли.

Любовь и жертвенность, слепота разума и прозрение души, спираль времени и необратимость событий, человеческое достоинство и фиглярство, как способ выживания… Сколько же всего Вы показали нам, Маэстро, за каких-то две серии… Показали, научили, заставили задуматься и понять!

«Подняться к небу – вот работа! Подняться к небу – вот это труд!» Эти слова рефреном повторяются несколько раз в течении фильма. Голос Марка Захарова – как внутренний голос Свифта. Свифта, который в фильме умирает и воскресает. Он, как и Марк Анатольевич, уйдя, остается с нами. Живет среди нас, постоянно напоминая нам о том, что, для того, чтобы стать свободными, нужно убить в себе Дракона. Ну, или йеху – в данном случае.

Да, Марк Анатольевич, да, «рыцари ничего не могут потихонечку. Они такие глупые! Всё делают открыто и честно». Но за это мы их очень любим! И пока эта самая любовь борется с ненавистью, мудрость с мелочностью, а осеняющий свет с вечной тьмою, люди будут смотреть Ваши фильмы и спектакли, и – восхищаться! Восхищаться сюжетом, актерами, философией. И Вы, Мастер и Гений, будете всегда жить! Жить среди нас, даже поднявшись в небо! Улыбайтесь, Маэстро! И с праздником! С 38-летием Вашего неповторимого шедевра!

Народ, пересмотрите хорошую, мудрую, и очень полезную кинокартину! Возможно сегодня, как обычно, в 5 часов? И еще раз скажите «Спасибо!» тому, кто ее создал! А еще сегодня 145-летие отмечает альма-матер Марка Анатольевича – ГИТИС! Точно, нужно всё это отметить! Слава настоящему искусству!