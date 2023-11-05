Полевые датчики для посевов гороха и рапса доведут до искусственного ума

В рамках канадского проекта Protein Industries Canada возможности искусственного интеллекта помогут канадской индустрии зернобобовых увеличить урожай и улучшить его качество.

В рамках канадского проекта Protein Industries Canada возможности искусственного интеллекта помогут канадской индустрии зернобобовых увеличить урожай и улучшить его качество.

Демонстрируя потенциал всей цепочки создания стоимости растительного белка в Канаде, компании со всего сектора объединились для разработки и продвижения новой технологии искусственного интеллекта.

При поддержке проекта Protein Industries Canada компании-партнеры Enns Bros., Crop Sentry, DL Seeds и AGT Foods разработают инновационный подход, отвечающий потребностям как фермеров, так и переработчиков ингредиентов.

«В рамках Панканадской стратегии искусственного интеллекта Protein Industries Canada работает с партнерами над более устойчивым производством высококачественных растительных ингредиентов и продуктов для удовлетворения растущего спроса на экологически чистые и питательные продукты питания как внутри страны, так и за рубежом», – отметил Франсуа-Филипп Шампань, министр инноваций, науки и промышленности Канады.

Опираясь на сенсорную систему Интернета вещей, ранее разработанную Crop Sentry, партнеры оптимизируют полевые датчики для посевов гороха и рапса, чтобы автономно собирать данные о фенотипе в течение вегетационного периода. Этот сбор данных на местах поможет фермерам оперативно собирать данные, связанные с количеством и качеством урожая, что приведет к принятию более эффективных решений на основе данных, которые окажут положительное влияние на всю цепочку создания стоимости.

«Отрасль производства продуктов питания и ингредиентов в Канаде развивается, и вместе с этой эволюцией возникает потребность в новых технологиях, в том числе использующих огромный потенциал искусственного интеллекта и машинного обучения. Поэтому мы сосредоточили первоначальные усилия на внедрение ИИ в полевых условиях», – сказал генеральный директор Protein Industries Canada Билл Груэль

Благодаря улучшению качества сельскохозяйственных культур переработчики ингредиентов получат более стабильные поставки белка для работы и последующих продаж высококачественных, высокофункциональных ингредиентов, предназначенных для уже существующих, а также для новых продуктов питания и напитков. Эта технология также поможет в усилиях по отслеживанию, связанных с устойчивым развитием, методами управления на местах и ​​проблемами аллергенов, удовлетворяя растущие потребности потребителей в Канаде и за рубежом.

Этот проект является первым, о котором было объявлено в рамках направления искусственного интеллекта Protein Industries Canada. В проект было инвестировано в общей сложности 13 миллионов долларов США, при этом Protein Industries Canada выделила примерно 5,9 миллиона долларов США, а партнеры вместе взяли на себя оставшуюся часть. Направление искусственного интеллекта Protein Industries Canada финансируется в рамках Панканадской стратегии искусственного интеллекта, посредством которой правительство страны инвестирует в усилия по стимулированию внедрения искусственного интеллекта в экономике и обществе Канады.