Банк Канады считает, что с повышением ключевой ставки покончено

Управляющий Банка Канады считает, что ему больше не нужно будет повышать ключевую ставку, чтобы справиться с инфляцией в стране.

Управляющий Банка Канады считает, что ему больше не нужно будет повышать ключевую ставку, чтобы справиться с инфляцией в стране.

«Экономика больше не находится в состоянии перегрева. Мы считаем, что инфляция продолжит снижаться, и если это произойдет, нам не нужно будет повышать ставки дальше», – заявил Тифф Маклем в интервью CBC в четверг.

Накануне Банк Канады принял решение второй раз подряд сохранить ключевую ставку на уровне 5%. Последнее повышение ставки, на которую банки полагаются при выдаче кредитов, было 12 июля, когда она была повышена с 4,75% до 5%.

Интервью, которое г-н Маклем дал CBC, уточняет его заявления в среду на полях объявления о сохранении ключевой ставки на уровне 5%. Тогда он заявил, что «если инфляционное давление сохранится, мы готовы повысить ключевую ставку, чтобы восстановить стабильность цен”.

Если он больше не ожидает, что ему придется повышать ключевую ставку, директор Банка Канады, тем не менее, не знает, когда он сможет начать ее снижать.

Базовая ставка влияет на жизнь практически всех канадцев, особенно тех, кому необходимо пересмотреть условия ипотеки или у кого есть ипотека с плавающей ставкой.

«Я понимаю, что чувствуют люди, но я не хочу давать им ложных разъяснений. […] когда мы увидим четкие признаки того, что мы находимся на пути к возвращению к уровню инфляции в 2%, тогда мы сможем начать обсуждать снижение ключевой ставки”, – сказал он. прокомментировал Мистер Маклем.

Лидер также подчеркнул, что надеется на то, что ему удастся избежать рецессии в Канаде. По его словам, можно добиться контроля над инфляцией при сохранении экономического роста, каким бы низким он ни был.

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