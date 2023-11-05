Что представляет из себя парк Жарри (parc Jarry), один из самых больших по площади городских парков Монреаля?

Рассказываем об одном из самых просторных и самых старых парков Монреаля, – о парке Jarry.

Парк Jarry (Parc Jarry) — один из самых известных и самых больших городских парков Монреаля. Он расположен в районе Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, ближе к северной части города, хотя и неподалёку от центральной части города.

Парк Jarry был основан в 1930-х годах на территории бывших земель известного землевладельца и муниципального советника района Villeray, который подарил этот большой участок городу, отсюда и название парка – он назван в честь основателя.

Площадь парка примерно 36 гектаров, так что, несмотря на то, что парк находится в районе плотной городской застройки, он действительно огромен для городских парков.

В первую очередь этот парк известен благодаря своим теннисным кортам, в том числе центральным стадионом IGA, где проводятся большие международные теннисные турниры, такие как Rogers Cup.

Но теннисными кортами дело не ограничивается, потому что в парке c 1959 года по 1976 год базировалась монреальская бейсбольная команда Expos de Montréal. В парке также есть бассейн, футбольные и бейсбольные поля, а также площадки для игры в петанк и бочча. К тому же, на территории парка есть несколько детских площадок, пруд, фонтанаы и просторные зоны для отдыха, где можно летом уютно примоститься и поспать на травке.

В теплое время года в парке часто проводятся различные мероприятия, включая фестивали, концерты и праздники. Между прочим, во время визита Папы Римского Иоанна-Павла в Монреаль в 1984, он выступил здесь перед десятками тысяч собравшихся горожан.

Парк Jarry – прекрасное место для наблюдения за природой, особенно для тех, кто интересуется птицами, но не только пернатыми, потому что в Парке Jarry, как и во многих других городских парках Монреаля, можно встретить различных животных:

Белки: Они, пожалуй, самые заметные жители парка. Можно часто увидеть их, играющими на деревьях или ищущими еду на земле. Их сотни, людей они не боятся, попрошайничают, умильно складывая лапки на груди, мол, мы сами не местные, подайте, кто сколько может, на пропитание.

Скунсы: Эти ночные животные также встречаются в парке, особенно в теплое время года. Хотя они могут выглядеть милыми, рекомендуется держаться от них на расстоянии из-за их способности распылять неприятно пахнущую жидкость.

Кроты: Эти подземные животные реже видны на поверхности, но десятки их холмиков (выкидываемую землю) можно обнаружить в разных частях парка.

Кроме того, в парке можно встретить и других мелких млекопитающих.

А множество различных птиц лучше наблюдать весной и осенью, когда многие мигрирующие виды останавливаются в парке на отдых.

Парк является важным местом обитания для городской фауны Монреаля, но посетителям рекомендуется не кормить животных, чтобы не нарушать естественный баланс экосистемы.