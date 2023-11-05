Брокколи — замечательный овощ, полезный и вкусный
Брокколи любят далеко не все. Признаём и не спорим. Но! А «нелюбители» пробовали правильно приготовленное блюдо из брокколи? Нет! Не пробововали, иначе не заявляли бы, что брокколи, якобы, невкусный овощ. Попробуйте приготовить несколько рецептов:
Суп из брокколи
Вкуснейший, ароматнейший, сытный суп. Детям обязательно понравится. Взрослым тоже. Без всякого сомнения.
Ингредиенты:
- Четверть чашки несолёного масла
- Одна средняя луковица (желательно лук более сладких сортов) – порезанная дольками
- Три дольки чеснока – раздавить в порошок (но лучше сделать самому, а не брать магазинный чесночный порошок)
- Половина чайной ложечки сухих листиков базилика, или розмарина, или чабреца (или thym, если мы о Квебеке)
- Четверть чашки обычной муки
- Три с половиной чашки куриного бульона (знаменитые повара рекомендуют бульон из куриных косточек, а не мясной, тогда вкус тоньше, а наваристый нам не нужен в этом рецепте)
- Две-три средних размеров обычные картофелины (порубить на дольки)
- Соль и свежемолотый чёрный перец по вкусу
- Пять чашек тонко порубленых кочанчиков брокколи
- Пол-чашки жирной сметаны (самой жирной и густой!)
- Граммов триста сыра чеддар, пропущенного сквозь тёрку (можно магазинный измельчённый чеддар)
Готовим брокколиевый суп:
- Масло растапливаем в глубокой сковороде на среднем огне (или средняя температура электроплиты)
- В растопленное масло добавляем лук, тушим, регулярно и часто размешивая, пока тот не станет прозрачным (это займёт минуты три)
- Теперь добавляем розмарин (или чабрец, или базилик) и чеснок, держим в смеси минуту
- Добавляем аккуратно муку и размешиваем смесь, держа на огне примерно минуту, пока мука не приобретёт лёгкий коричневый оттенок
- Добавляем бульон и тщательно размешиваем, чтобы комки муки не приставали ко дну сковороды
- Когда бульон закипит, добавляем нарезанную картошку, тут же солим и перчим
- Когда смесь вновь закипит, убавляем жар до почти минимального, но так, чтобы смесь продолжала кипеть, и держим на огне до тех пор, пока картофель не станет мягким (процесс займёт минут двадцать)
- Деревянной ложкой давим картофель и превращаем его в кашицу (но если больше нравится, чтобы оставались кусочки, то этот этап можно проигнорировать)
- Пробуем и добавляем соль и перец по необходимости
- Только теперь добавляем брокколи, закрываем сковороду крышкой и тушим минут восемь
- Снимаем крышку и добавляем сметану, размешиваем, вновь накрываем крышкой и продолжаем тушить минуты две
- Снимаем густой суп с огня, даём ему настояться под крышкой минуты две, он чуть-чуть остынет
- Добавляем сыр, но не высыпаем весь одновременно, а добавляем по частям. Размешивать не надо.
- Подаём порциями, стараясь подавать так, чтобы сыр всегда накрывал суп, но если и смешается с супом, то не беда. Рекомендуется подавать к столу немедленно, не держать долго и не ставить в холодильник.
Брокколи в чесночном соусе
Ингредиенты этой изысканной легкой закусочки:
- Килограмм капусты брокколи
- 200 граммов творога обычного
- Три столовых ложки оливкового масла
- Две столовые ложки лимонного сока
Готовим:
- Удаляем у брокколи листья, снимаем кожицу, надрезаем крестом почти до соцветия капусты
- Доводим до кипения стакан воды – немного надо подсолить
- Добавляем с воду наши три столовых ложки оливкового масла
- Добавляем туда же лимонный сок
- Тушим брокколи минут 10 – вообще-то, до готовности, сливаем воду и остужаем капусту
- Кладем на брокколи творог толстым слоем, аккуратно смешиваем, чтобы не поломать пучки брокколи
- Добавляем вареные и резаные на мелкие кусочки яйца, опять же, размешиваем
- Поедаем с хлебом и отбиваемся от соседей по столу, которые норовят кусочек из твоей тарелки ухватить – вкусно ведь, а вкус необычный.
Брокколи с творогом
Давайте подойдем к делу серьёзно. Да, как уже замечено выше, брокколи не всех прельщает. Вкус терпкий, консистенция непривычная. Но как раз неожиданным вкусом брокколи и привлекательны, и запоминаются. К тому же, капуста, она капуста и есть. Полезна и вкусна, если правильно готовить.
- Вот, к примеру, взяли килограмм брокколи, помыли, сняли верхние листочки с клубней, надезали крестиком.
- Положили в кипящую воду на сковороде – воды немного, стакан холодной воды, а что выкипит, то и выкипит. Воду, кстати, посолили. И добавили маслица сливочного, ну, и лимонного сока – не скупясь, ложки две столовых.
- Тушим в таком виде минут десять. Затем сливаем воду, остужаем продукцию.
- Вот теперь самое интересное начинается. Взяли творог (лучше несоленый, а если соленый, то тогда воду не солите!), не меньше 200 граммов, а лучше и полкило, смешали с броколи.
- Добавили два-три крутых яйца, нарезанных мелко. Перец черный или красный. Можно чили, если любите остренькое.
- И обязательно мелкие кусочки чеснока (допускаю чесночный порошок, ладно уж). Чеснока не жалейте. Все же есть его будут, потом целоваться всем и придётся.
- Всё это аккуратно перемешать, не поломав кочанчики. Если сухо – добавить сметанки или густых сливок.
- Хлеб ставим тёплый, натертый чесноком.
Как отдельное блюдо – нет, не пойдёт. Но как добавка к мясным или рыбным – в самый раз. Условно назовем горячей закуской.
Потаж
Потаж, это старинный французский суп. Если коротко, то варим самые разные овощи – от брокколи до морковки, от салата до щавеля, от свёклы, до тыквы – кому что в голову взбредёт. С ними вместе готовим мясо, печень, сердце и тому подобные мясные субпродукты. И варим до пюреобразного состояния. Соль, приправы, сметана, соус… По вкусу, одним словом. Солянка, так сказать. Но надо заметить, потаж – суп калорийный, посему традиционно готовится в холодную пору.
Рецепт потажа:
- Полкило горошку
- Масла – граммов 50
- Морковка – одна большая, порезанная тонкими кругляшками
- Луковица большая – тоже порубленная мелко
- Ветчина – скажем, сто граммов. Мелко нарезать
- Зелёный лук – пучок средний, тоже нарезать мелко
- Щавель, граммов 100
- Салатные листья – столько же, и щавель, и салат мелко порезанные
- Чеснок – долька, размелчить
- Бульон куриный – литр
- Рис – только для придания аромату – граммов 50
- Сметана густая – граммов под сто или меньше, если слишком жирно получается
- Соль, молотый черный перец
- Укроп, петрушка – посыпать готовое блюдо для украшения, аромату и вкусу
Как готовят потаж:
- Горошек замачивает на ночь в холодное воде. Так, чтобы та покрывала весь горошек. Утром воду слить.
- Половину масла нагреть на слабом огне в глубокой сковороде. Положить в сковороду измельчённую морковь, репчатый лук, ветчину, зелёный лук, чеснок. Тушить, иногда помешивая до размягчения моркови, но не больше. Морковь не должна быть готовой.
- Теперь сюда добавить горошек и залить бульоном. Огонь усилить до среднего. Довести до кипения на среднем огне, затем огонь убавить до слабого и оставить минут на 40. Всё зависит от плиты, от огня, от желания и умения. Может, и час постоит. Но огонь должен быть слабый, дабы не выкипел бульон.
- Между тем сварить рис.
- Готовый суп процедить через марлю или через сито. Снова влить в сковороду и добавить сметану. Довести до кипения и тут же забросить туда рис.
- Попробовать, посолить, поперчить, добавить травки (укроп, петрушка).
- Не забыли, что масло осталось? Ага. Его закинули в пюре и тщательно размешали.
- Украсить можно дольками свежего помидорчика.
- Запиваем терпким французским вином божоле ДеМарше (beaujeaulais Desmarchais) 1993 года. Если такого не нашлось в Вашем винном погребке, то жаль. Плохо старались. Но можно заменить и на другое французское или квебекское вино.
Подавать либо одновременно в большой миске – пусть каждый сам накладывает, либо до подачи основных котлет или бифштексов.
Блины с овощами
Блин классический все научились готовить? Отлично! Блины из гречневой муки, блины пшённые, банановые и прочие блинчики тоже умеем, надеюсь. Но не радуйтесь, потому как рецептов блинов ещё уйма. Вот вам овощные блины. Кстати, весьма полезные. Вкушайте и радуйтесь жизни.
Берём следующие ингридиенты:
- Три столовые ложки масла сливочного
- Полчашки обычной муки
- Полчашки молока
- Три яйца слегка взбитых
- Четверть ложки соли
- Две чашки капусты брокколи и цветной капусты – мелко порублена
- Чашка зелёного перца – тоже порубан, как белогвардеец махновцами
- Чашка красного перца – то же самое
- Чашка помидоров, нарезанных кусочками
- Полторы чашки тёртого сыра – лучше мозареллу, можно чеддар и другие сорта.
Готовим овощные блины:
- Нагреваем духовку градусов до 250 по Цельсию.
- Расплавляем в неглубокой форме для блинов ложку масла.
- Все овощи вываливаем на сковороду и держим минут десять, не больше, в духовке. Пока не позолотятся, одним словом.
- Снимаем со сковороды овощи и кладём в миску (держать миску горячей, лучше всего прямо на плите, над духовкой).
- Берём ложкой порцию – и снова на сковороду.
- В миске смешать муку, молоко, яйца, немного соли. Взбить, вылить на сковороду порцию. Как только блин готов – посыпать сверху тёртым сыром.
И повторять процесс до тех пор, пока все овощи и всё тесто не превратятся в блины. А если что лишнее останется (овощная смесь или тесто), то не мне вас учить, как поступают с вкусным продуктом.