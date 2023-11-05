Брокколи — замечательный овощ, полезный и вкусный

Пять рецептов с брокколи: Суп из брокколи, брокколи в чесночном соусе, брокколи с творогом, потаж и блины с овощами.

Брокколи любят далеко не все. Признаём и не спорим. Но! А «нелюбители» пробовали правильно приготовленное блюдо из брокколи? Нет! Не пробововали, иначе не заявляли бы, что брокколи, якобы, невкусный овощ. Попробуйте приготовить несколько рецептов:

Суп из брокколи

Вкуснейший, ароматнейший, сытный суп. Детям обязательно понравится. Взрослым тоже. Без всякого сомнения.

Ингредиенты:

Четверть чашки несолёного масла

Одна средняя луковица (желательно лук более сладких сортов) – порезанная дольками

Три дольки чеснока – раздавить в порошок (но лучше сделать самому, а не брать магазинный чесночный порошок)

Половина чайной ложечки сухих листиков базилика, или розмарина, или чабреца (или thym, если мы о Квебеке)

Четверть чашки обычной муки

Три с половиной чашки куриного бульона (знаменитые повара рекомендуют бульон из куриных косточек, а не мясной, тогда вкус тоньше, а наваристый нам не нужен в этом рецепте)

Две-три средних размеров обычные картофелины (порубить на дольки)

Соль и свежемолотый чёрный перец по вкусу

Пять чашек тонко порубленых кочанчиков брокколи

Пол-чашки жирной сметаны (самой жирной и густой!)

Граммов триста сыра чеддар, пропущенного сквозь тёрку (можно магазинный измельчённый чеддар)

Готовим брокколиевый суп:

Масло растапливаем в глубокой сковороде на среднем огне (или средняя температура электроплиты) В растопленное масло добавляем лук, тушим, регулярно и часто размешивая, пока тот не станет прозрачным (это займёт минуты три) Теперь добавляем розмарин (или чабрец, или базилик) и чеснок, держим в смеси минуту Добавляем аккуратно муку и размешиваем смесь, держа на огне примерно минуту, пока мука не приобретёт лёгкий коричневый оттенок Добавляем бульон и тщательно размешиваем, чтобы комки муки не приставали ко дну сковороды Когда бульон закипит, добавляем нарезанную картошку, тут же солим и перчим Когда смесь вновь закипит, убавляем жар до почти минимального, но так, чтобы смесь продолжала кипеть, и держим на огне до тех пор, пока картофель не станет мягким (процесс займёт минут двадцать) Деревянной ложкой давим картофель и превращаем его в кашицу (но если больше нравится, чтобы оставались кусочки, то этот этап можно проигнорировать) Пробуем и добавляем соль и перец по необходимости Только теперь добавляем брокколи, закрываем сковороду крышкой и тушим минут восемь Снимаем крышку и добавляем сметану, размешиваем, вновь накрываем крышкой и продолжаем тушить минуты две Снимаем густой суп с огня, даём ему настояться под крышкой минуты две, он чуть-чуть остынет Добавляем сыр, но не высыпаем весь одновременно, а добавляем по частям. Размешивать не надо. Подаём порциями, стараясь подавать так, чтобы сыр всегда накрывал суп, но если и смешается с супом, то не беда. Рекомендуется подавать к столу немедленно, не держать долго и не ставить в холодильник.

Брокколи в чесночном соусе

Ингредиенты этой изысканной легкой закусочки:

Килограмм капусты брокколи

200 граммов творога обычного

Три столовых ложки оливкового масла

Две столовые ложки лимонного сока

Готовим:

Удаляем у брокколи листья, снимаем кожицу, надрезаем крестом почти до соцветия капусты Доводим до кипения стакан воды – немного надо подсолить Добавляем с воду наши три столовых ложки оливкового масла Добавляем туда же лимонный сок Тушим брокколи минут 10 – вообще-то, до готовности, сливаем воду и остужаем капусту Кладем на брокколи творог толстым слоем, аккуратно смешиваем, чтобы не поломать пучки брокколи Добавляем вареные и резаные на мелкие кусочки яйца, опять же, размешиваем Поедаем с хлебом и отбиваемся от соседей по столу, которые норовят кусочек из твоей тарелки ухватить – вкусно ведь, а вкус необычный.

Брокколи с творогом

Давайте подойдем к делу серьёзно. Да, как уже замечено выше, брокколи не всех прельщает. Вкус терпкий, консистенция непривычная. Но как раз неожиданным вкусом брокколи и привлекательны, и запоминаются. К тому же, капуста, она капуста и есть. Полезна и вкусна, если правильно готовить.

Вот, к примеру, взяли килограмм брокколи, помыли, сняли верхние листочки с клубней, надезали крестиком.

Положили в кипящую воду на сковороде – воды немного, стакан холодной воды, а что выкипит, то и выкипит. Воду, кстати, посолили. И добавили маслица сливочного, ну, и лимонного сока – не скупясь, ложки две столовых.

Тушим в таком виде минут десять. Затем сливаем воду, остужаем продукцию.

Вот теперь самое интересное начинается. Взяли творог (лучше несоленый, а если соленый, то тогда воду не солите!), не меньше 200 граммов, а лучше и полкило, смешали с броколи.

Добавили два-три крутых яйца, нарезанных мелко. Перец черный или красный. Можно чили, если любите остренькое.

И обязательно мелкие кусочки чеснока (допускаю чесночный порошок, ладно уж). Чеснока не жалейте. Все же есть его будут, потом целоваться всем и придётся.

Всё это аккуратно перемешать, не поломав кочанчики. Если сухо – добавить сметанки или густых сливок.

Хлеб ставим тёплый, натертый чесноком.

Как отдельное блюдо – нет, не пойдёт. Но как добавка к мясным или рыбным – в самый раз. Условно назовем горячей закуской.

Потаж

Потаж, это старинный французский суп. Если коротко, то варим самые разные овощи – от брокколи до морковки, от салата до щавеля, от свёклы, до тыквы – кому что в голову взбредёт. С ними вместе готовим мясо, печень, сердце и тому подобные мясные субпродукты. И варим до пюреобразного состояния. Соль, приправы, сметана, соус… По вкусу, одним словом. Солянка, так сказать. Но надо заметить, потаж – суп калорийный, посему традиционно готовится в холодную пору.

Рецепт потажа:

Полкило горошку

Масла – граммов 50

Морковка – одна большая, порезанная тонкими кругляшками

Луковица большая – тоже порубленная мелко

Ветчина – скажем, сто граммов. Мелко нарезать

Зелёный лук – пучок средний, тоже нарезать мелко

Щавель, граммов 100

Салатные листья – столько же, и щавель, и салат мелко порезанные

Чеснок – долька, размелчить

Бульон куриный – литр

Рис – только для придания аромату – граммов 50

Сметана густая – граммов под сто или меньше, если слишком жирно получается

Соль, молотый черный перец

Укроп, петрушка – посыпать готовое блюдо для украшения, аромату и вкусу

Как готовят потаж:

Горошек замачивает на ночь в холодное воде. Так, чтобы та покрывала весь горошек. Утром воду слить. Половину масла нагреть на слабом огне в глубокой сковороде. Положить в сковороду измельчённую морковь, репчатый лук, ветчину, зелёный лук, чеснок. Тушить, иногда помешивая до размягчения моркови, но не больше. Морковь не должна быть готовой. Теперь сюда добавить горошек и залить бульоном. Огонь усилить до среднего. Довести до кипения на среднем огне, затем огонь убавить до слабого и оставить минут на 40. Всё зависит от плиты, от огня, от желания и умения. Может, и час постоит. Но огонь должен быть слабый, дабы не выкипел бульон. Между тем сварить рис. Готовый суп процедить через марлю или через сито. Снова влить в сковороду и добавить сметану. Довести до кипения и тут же забросить туда рис. Попробовать, посолить, поперчить, добавить травки (укроп, петрушка). Не забыли, что масло осталось? Ага. Его закинули в пюре и тщательно размешали. Украсить можно дольками свежего помидорчика. Запиваем терпким французским вином божоле ДеМарше (beaujeaulais Desmarchais) 1993 года. Если такого не нашлось в Вашем винном погребке, то жаль. Плохо старались. Но можно заменить и на другое французское или квебекское вино.

Подавать либо одновременно в большой миске – пусть каждый сам накладывает, либо до подачи основных котлет или бифштексов.

Блины с овощами

Блин классический все научились готовить? Отлично! Блины из гречневой муки, блины пшённые, банановые и прочие блинчики тоже умеем, надеюсь. Но не радуйтесь, потому как рецептов блинов ещё уйма. Вот вам овощные блины. Кстати, весьма полезные. Вкушайте и радуйтесь жизни.

Берём следующие ингридиенты:

Три столовые ложки масла сливочного

Полчашки обычной муки

Полчашки молока

Три яйца слегка взбитых

Четверть ложки соли

Две чашки капусты брокколи и цветной капусты – мелко порублена

Чашка зелёного перца – тоже порубан, как белогвардеец махновцами

Чашка красного перца – то же самое

Чашка помидоров, нарезанных кусочками

Полторы чашки тёртого сыра – лучше мозареллу, можно чеддар и другие сорта.

Готовим овощные блины:

Нагреваем духовку градусов до 250 по Цельсию. Расплавляем в неглубокой форме для блинов ложку масла. Все овощи вываливаем на сковороду и держим минут десять, не больше, в духовке. Пока не позолотятся, одним словом. Снимаем со сковороды овощи и кладём в миску (держать миску горячей, лучше всего прямо на плите, над духовкой). Берём ложкой порцию – и снова на сковороду. В миске смешать муку, молоко, яйца, немного соли. Взбить, вылить на сковороду порцию. Как только блин готов – посыпать сверху тёртым сыром.

И повторять процесс до тех пор, пока все овощи и всё тесто не превратятся в блины. А если что лишнее останется (овощная смесь или тесто), то не мне вас учить, как поступают с вкусным продуктом.