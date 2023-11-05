Время убежало назад на час. А что говорят другие страны?

Канада в меньшинстве. Большая часть стран и 80% жителей Земли стрелки часов не переводят

Всё меньше и меньше стран практикуют двухразовый перевод стрелок часов каждый год – то на зимнее, то на летнее время.

Итак, мы опять поменяли время – в этот раз под лозунгом – “время, назад”. Сегодня большинство часов, телефонов, других умных приборов перестраиватся автоматически, даже думать не надо.

Вот только организму не очень приятно, ведь регулярный перевод стрелок негативно сказывается на состоянии здоровья. Несколько дней после этого проходит адаптация, люди ощущают усталость, становятся более раздражительными, и почти всем требуется от одного дня до недели, чтобы адаптироваться. К тому же возрастает риск аварий на дорогах, люди опаздывают на поезда и самолёты (при весеннем переходе на час вперёд), необходимо перестраивать расписание в ночь перехода и т.д. и т.п.

Но знаете ли вы, что более 60% стран отказались от перевода стрелок осенью и весной (а некоторые вообще никогда не переводили их). 140 стран не следуют “духовной традиции” перевода стрелок на зимнее и летнее время, последней стала Мексика, отменившая операцию в прошлом году (но несколько городов на границе с США сохранили переход из-за того, что их посещают много граждан США).

Любопытно, что в Аргентине изменение времени на час было введено в 2007 году с целью проверки – а имеет ли смысл этим заниматься. Через два года, в 2009 году, нововведение было отменено, потому что два года, четыре смены времени чётко показали – смысла нет! Никакого сокращения потребления электроэнергии просто не было отмечено, что и не мудрено – ни заводы, ни мастерские, ни вообще промышленность и сельское хозяйство никак не сокращают потребление тока, а на освещение домов и улиц приходится процент от общего расхода энергии. Такая же ситуация и в Китае, где эксперимент проходил с 1986 по 1991 год, показал неудовлетворительные результаты и был забыт.

Всего же 80% жителей Земли (включая Китай и Индию, самые многочисленные страны планеты), живут стабильно, без перевода стрелок.

Впрочем, Египет поступил наоборот – переход на зимнее время был отменён в 2014 году, а сейчас он вновь введён. По заверениям властей, экономия будет. Поживём – увидим.

А пока, как видим, человечество постепенно склоняется к отказу от ежегодичной двухразовой лихорадки со временем. Но Канада, США, Монголия, Израиль и несколько других стран упорно держатся традиций! Китай и Аргентина нам не указ!