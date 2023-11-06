К 2026 году держателей ипотечных кредитов с плавающей процентной ставкой ждет шок

Держатели ипотечных кредитов с плавающей процентной ставкой могут увидеть, что их выплаты вырастут на 84% к 2026 году, и только снижение процентных ставок может «спасти» их, отмечает RBC.

Ожидается, что в течение следующих трех лет в стране будет продлено 60% ипотечных кредитов на сумму 400 миллиардов долларов. во многих случаях продление будет происходить по гораздо более высокой процентной ставке, чем предполагалось ранее, что приведет к увеличению выплат по ипотечным кредитам.

В среднем рост ежемесячных платежей может составить до 48%, пишет в недавнем отчете аналитик РБК Capital Markets Дарко Михелич.

Но, в частности, одна категория заемщиков, у которых есть ипотека с плавающей процентной ставкой, испытает самый большой «шок» при погашении, считает аналитик. Их выплаты могут почти удвоиться, увеличившись на 84% к 2026 году, если процентные ставки не упадут.

У большинства этих ссуд остатки на счетах растут, а не уменьшаются в данный момент (тогда это называется отрицательной амортизацией). Эти заемщики производили одни и те же ежемесячные платежи в течение многих лет, но, поскольку процентные ставки растут, теперь они платят только проценты каждый месяц, что увеличивает время, необходимое им для погашения ссуд.

Ситуация также представляет реальный риск для канадских банков. «Если не произойдет значительного снижения процентных ставок, мы считаем, что потери по кредитам неизбежно вырастут, возможно, значительно в 2025 году и в последующий период»,-пишет аналитик RBC.

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