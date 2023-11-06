Митинги в поддержку Палестины прошли более чем в 20 городах Канады

Более чем в двух десятках городов Канады прошли митинги в поддержку Палестины в субботу.

В частности, протесты прошли в Торонто, Монреале, Оттаве, Фредериктоне. В Монреале тысячи канадцев прошли демонстрацией, скандируя «свободу Палестине» и требуя немедленного прекращения огня. Во Фредериктоне сотни протестующих устроили митинг у здания мэрии. В Торонто возле консульства США тысячи демонстрантов скандировали «Прекратить огонь сейчас».

Напомним, в настоящее время канадцы, оказавшиеся в Газе не могут покинуть территорию военных действий из-за закрытой границы. Когда они смогут это сделать, неясно.

Военные Израиля готовы начать наступление на северной границе страны, заявил начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви.

Начальник Генштаба армии провел встречу с израильскими солдатами в ходе поездки в штаб Северного командования.

«Мы готовы в любой момент перейти в атаку на севере. Мы понимаем, что это может произойти, и мы верим вам, что оборона здесь крепка», — заявил Халеви.

Концентрация сил армии Израиля на северной границе вызвана обстрелами территории Израиля со стороны Ливана силами «Хезболлы».

Ранее Халеви заявлял, что израильская армия приведена в высокий уровень готовности вдоль северной границы и перечислил цели, которые стоят перед армией. Среди них — возвращение заложников, защита границ и разгром палестинского движения ХАМАС. При этом он отметил, что путь к достижению заявленных целей будет долгим.