Тысячи канадских учителей собираются начать бессрочную забастовку

Всеобщую бессрочную забастовку собираются начать 23 ноября 65 тыс. учителей провинции Квебек.

Всеобщую бессрочную забастовку собираются начать 23 ноября 65 тыс. учителей провинции Квебек.

Забастовку организует Автономная федерация преподавателей (Fédération autonome de l’enseignement, FAE). Она объединяет девять профсоюзов, работающих во франкоязычных школах провинции, включая города Монреаль, Лаваль и Квебек.

«Выбор этой даты по-прежнему оставляет 20 дней на переговоры для достижения соглашения, — заявили в FAE. — Если правительство [премьер-министра Квебека Франсуа] Лего верно своим публичным заявлениям о том, что оно хочет завершить переговоры до сезона отпусков, то сейчас самое время доказать это».

Предложение правительства Квебека, которое было отвергнуто профсоюзами накануне, включало повышение заработной платы на 10,3% в течение пяти лет и единовременную выплату в размере $1000 каждому работнику. Те, кто получает менее $52 тыс. в год должны были получить дополнительную прибавку в 1%.

Профсоюзы потребовали, чтобы повышение зарплаты происходило с учетом инфляции: на два процентных пункта выше инфляции в первый год, либо на $100 в неделю, смотря что будет выгоднее, а затем на три пункта во второй год и четыре — в третий.

Другие работники госсектора провинции перейдут к серии однодневных забастовок, первая из которых пройдет 6 ноября. Группа из четырех профсоюзов объединяет 420 тыс. работников, включая часть учителей, вспомогательный персонал школ, колледжей, работников здравоохранения и социальных служб.