Уровень безработицы в Канаде вырос до 5,7% в октябре, несмотря на 18 тыс. новых рабочих мест, следует из данных Статистического управления Канады.

Рост составил 0,2 процентных пункта. Это четвертое повышение уровня безработицы за последние полгода. Экономисты считают, что такая динамика рынка труда станет еще одним поводом для Банка Канады, чтобы не повышать базовую ставку.

В октябре занятость выросла в секторах строительства, информации, культуры и отдыха, снизилась — в оптовой и розничной торговле, обрабатывающей промышленности.

При этом заработная плата продолжала расти, хотя темы и замедлились по сравнению с сентябрем. В октябре зарплаты выросли на 4,8% по сравнению с уровнем октября 2022 года.

Напомним, согласно данным статистики, экономика Канады находится в рецессии.

Согласно отчету за август, валовый внутренний продукт (ВВП) не изменился по сравнению с предыдущим периодом. В предыдущем месяце ВВП также не рос. Согласно предварительным данным, в сентябре ситуация не улучшится.

По предварительной оценке Статистического управления Канады, в третьем квартале экономика Канады сократилась на 0,1%. Во втором квартале она также не росла.

В отчете говорится, что из 20 отраслей в августе выросли восемь. Рост в секторах услуг был компенсирован падением реального производства. Отмечается, что на экономику давят высокие процентные ставки, инфляция, лесные пожары и засуха.

Напомним, что экономисты предупреждали о риске рецессии, а также указывали на возможность, что экономика уже перестала расти.