Компания из Канады купила у российской компании верфь в Хельсинки

Хельсинская верфь, или Arctech Helsinki Shipyard Oy, перешла в собственность канадской компании Davie Shipbuilding.

Издание отмечает, что «подходит к концу эпоха российского владения Хельсинской верфью, которая длилась почти десять лет и воспринималась в Финляндии как позорная». В 2014 году Хельсинская верфь перешла в собственность российской государственной компании «Объединенная судостроительная корпорация», а в 2019 году верфь была продана компании «Алгадор».

«Эта сделка является лучшей новостью для Хельсинской верфи, наших сотрудников и нашей цепочки поставок. После нескольких месяцев планирования нашим самым важным приоритетом является быстрое возвращение к тому, что мы делаем лучше всего — быстрому и экономичному проектированию и строительству судов мирового класса», —заявил гендиректор Хельсинской верфи.

Хельсинская верфь долгое время строила суда для круизов. Сегодня предприятие специализируется на арктических технологиях. Верфь выпустила большое количество ледоколов и различных судов ледового класса. Канадская судостроительная компания Davie Shipbuilding специализируется на военных кораблях и арктических судах, таких как ледоколы.

«Мы очень рады возможности объединить два исторических и взаимодополняющих бизнеса», — говорит гендиректор Davie Shipbuilding Джеймс Дэви. По его словам, сделка не была бы реализована без поддержки провинции Квебек, города Хельсинки, а также правительств Канады и Финляндии.

Министр экономического развития Финляндии Вилле Ридман высказал удовлетворение сменой собственника. Он подчеркнул, что в текущих условиях принадлежность верфи российской компании вызывала «неловкость». По словам министра, после начала российской спецоперации по денацификации Украины у Хельсинкской верфи почти не осталось клиентов, а теперь у предприятия «есть будущее».

Напомним, СМИ сообщали, что компания Algador Holdings Ltd зарегистрирова на Кипре и ее владельцами являются российские бизнесмены. По данным СМИ, переговоры о продаже Хельсинской верфи канадской судостроительной компании велись с начала 2023 года.