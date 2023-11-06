Восстановление после кибератаки на канадские больницы займет недели

Восстановление после кибератаки на сеть больниц в канадской провинции Онтарио займет недели, заявил генеральный директор больниц Виндзора Дэвид Мусий 2 ноября в видеоотчете, размещенном в соцсети Youtube.

«Это не то, что можно сделать за один вечер, это потребует времени, недель», — заявил он. По словам Мусия, есть надежда, что через несколько недель программные приложения, которыми пользуется больница, могут заработать «одно за другим».

Он заверил, что лечение раковых больных продолжается, и ни одна операция не была отменена, больница делает всё возможное для того, что восстановление прошло быстро и безопасно. По словам гендиректора, наблюдается «прогресс» в области восстановления функций.

Мусий отметил, что за кибератакой стоит группа хакеров, уже замеченная в таких нападениях.

Как сообщил телеканал CBC, кибератака была проведена 11 дней назад, были похищены миллионы записей врачей и пациентов, нарушена работа высокотехнологического оборудования. По данным телеканала, злоумышленники потребовали от больницы выкуп, однако больница отказалась его платить и после этого база объемом около 160 Гб была опубликована в Даркнете.

База содержит около 5,6 млн записей, включая конфиденциальную информацию, в том числе медицинскую. Кибергрупперовка Daixin, которая взяла на себя ответственность за нападение, заявила также, что уничтожила все резервные записи. По некоторым данным, доступ к больничной сети злоумышленники получили за неделю до инцидента.

Напомним, похожая кибератака была проведена в 2021 году на Службу здравоохранения Ирландии. Пострадали практически все больницы Службы. Злоумышленники похитили данные и зашифровали информацию на жестких дисках. Восстановление всех функций заняло месяцы и стоило более €70 млн.