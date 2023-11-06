Хулиганствующие элементы – манифестанты в поддержку Палестины, изукрасили надписями фасад нового здания Радио Канада

В принципе, надо сказать вандалам спасибо – могли бы и людей покалечить, дело привычное для этой братии.

В субботу, во время очередной “мирной манифестации” по поводу событий в на Ближнем востоке, группка разбушевавшихся активистов, протестующих против “кровавых расправ” (не подумайте, что они против убийства полутора тысяч мирных граждан Израиля и других стран, включая детей и стариков, и похищения сотен других, включая младенцев, это как раз для нынешних монреальских “борцов” дело житейское и оправданное), решила высказать своё возмущение и измалевать надписями и картинками фасад нового здания Радио-Канада, на углу бульвара René-Lévesque и авеню Papineau.

Любопытно, что надписи были сделаны на английском языке. Непонятно, то ли часть провокации – столкнуть в очередной раз франко и англоязычных жителей Квебека, либо на самом деле “возмущённые граждане” не знают французский язык (вряд ли, конечно, могли бы за секунду найти, как пишутся слова по-французски, а вот осложнять положение, их хлебом не корми).

Вне зависимости от того, как относиться к любому средству массовой информации, есть правило – не нравится – не слушай, не читай, не смотри. Если не можешь молчать – поделись своим мнением с других СМИ или аргументированно расскажи, почему кто-то, по твоему мнению, искажает истину. Сам же принцип – физически напасть на непонравившуюся газету или радиостанцию свидетельствует о настоящей сути вандалов – просто нагадить того, кто тебе не по душе. По крайней мере – вывести из себя. В интернете это явление зовётся “троллизмом” – вместо аргументации идут нападки, вместо дискуссии – оскорбления и агрессия. Потому что аргументов нет или их найти троль не в состоянии. Конечно, это пока не отрезание голов младенцам, чем дружки этих “мирных манифестантов” занимались в деревнях Израиля, но всему своё время, количество сторонников “наказания неверных”, как видим, растёт.

В воскресенье вечером полиция сообщила, что один хулиган задержан и ему предьявлено обвинение, личности остальных устанавливаются, что сделать не так уж сложно, так как весь эпизод вандализма попал на видеокамеры наблюдения. Будем надеяться, что дело на тормозах спущено не будет, а преступники понесут наказание, чтобы остальным подлецам неповадно было. Чем снисходительнее к ним относиться, тем больше они распояшутся.

Вечером в воскресенье, 5 ноября, надписи были полностью стёрты, территория приведена в порядок. Будем надеяться также, что расходы на уборку будут возложены на авторов налёта.