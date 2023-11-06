Arianne Phosphate и ее научный партнер CEGEP получили 3-летний грант

Arianne Phosphate, компания по добыче фосфатов, продвигающая проект Lac à Paul в районе Сагеней-Лак-Сен-Жан в Квебеке, вместе с научным партнером CEGEP получили грант в размере 727 500 долларов США.

Arianne Phosphate, компания по добыче фосфатов, продвигающая проект Lac à Paul в районе Сагеней-Лак-Сен-Жан в Квебеке, вместе с научным партнером CEGEP получили грант в размере 727 500 долларов США. Финансирование поступило от Совета естественных наук и инженерных исследований Канады (NSERC).

Это главное канадское федеральное агентство по финансированию естественных наук и инженерных исследований. Полученные средства должны быть освоены за три года.

Грант был предоставлен после успешных результатов первого раунда работ, направленных на производство нового поколения удобрений посредством объединения фосфатного концентрата высокой чистоты Arianne с органическими отходами. Сегодня большинство удобрений производятся путем объединения добытого фосфатного концентрата с серной кислотой и другими ингредиентами.

Проводимая работа изменит традиционный процесс производства удобрений, устранив необходимость в кислоте, и позволит использовать органические отходы, которые в противном случае часто оказываются на свалках.

Месторождение Arianne Lac à Paul имеет магматическую природу и поэтому довольно редко. Благодаря своему геологическому строению, Arianne может производить фосфатный концентрат очень высокой чистоты и с низким содержанием загрязнений, что позволяет использовать его в инновационных и технически совершенных продуктах, что отличает компанию от большинства других проектов по добыче фосфатов, действующих в настоящее время.